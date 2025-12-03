Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Condicions laborals

Vaga de metges a tot Espanya del 9 al 12 de desembre contra l’Estatut Marc: «La professió ha dit prou»

La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) preparen els detalls per a les pròximes jornades d’aturada

A la convocatòria s’hi han afegit altres sindicats autonòmics de Madrid, Catalunya, Galícia o Navarra

Mobilització per l’Estatut Marc

Mobilització per l’Estatut Marc / FERNANDO VILLAR / EFE

Nieves Salinas

Madrid

La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) ultimen els detalls per a les pròximes jornades de vaga nacional, el 9, 10, 11 i 12 de desembre, que han convocat per mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’Estatut Marc que pretén aprovar el Ministeri de Sanitat, després que en els últims mesos no s’hagi produït cap avenç en les reivindicacions del col·lectiu. Una convocatòria d’aturada a què s’han afegit altres sindicats autonòmics que no pertanyen a la CESM, de Madrid, Galícia, Catalunya o Navarra.

L’objectiu dels metges amb les quatre jornades consecutives d’aturada, que arrenquen passat el pont de la Constitució, és clar: «Aconseguir un estatut propi que dignifiqui la tasca professional i posi fi a les injustes condicions laborals que arrossega el col·lectiu», indica el sindicat madrileny AMYTS. La vaga arrencarà amb una manifestació dimarts 9 de desembre a les deu del matí, que sortirà des del Congrés dels Diputats i conclourà davant el Ministeri de Sanitat.

A tots els nivells

La convocatòria de vaga a Madrid afecta tots els metges i facultatius de la regió inclosos els d’atenció primària, hospitalària i extrahospitalària, així com els MIR, FSE i els professionals de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundació Jiménez Díaz i centres vinculats al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos i Torrejón).

«La professió ja ha dit prou davant el maltractament de les administracions. Després de la vaga massiva del 3 d’octubre, els metges mantenen la mobilització i les protestes no s’aturaran. En aquest context, APEMYF, a la qual pertany AMYTS, ha anunciat noves jornades de vaga els dies 14 i 15 de gener del 2026, com a inici d’accions de caràcter indefinit si no s’atenen les demandes del col·lectiu», indica el sindicat mèdic majoritari a la comunitat madrilenya.

Vaga a Catalunya

També el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha tornat a convocar una vaga per a tots els metges de la sanitat pública (Institut Català de la Salut) i concertada (Servei Català de la Salut). La mobilització serà, en aquest cas, els dies 9 i 10 de desembre i 14 i 15 de gener del 2026. El 3 d’octubre, MC ja va convocar una vaga de 24 hores al territori per protestar per l’Estatut Marc (els facultatius reclamen un conveni específic per al seu gremi) i per les guàrdies sense cotitzar. Uns 2.000 metges es van concentrar llavors davant de la seu de la Conselleria de Salut a Barcelona.

La CESM indica que aquest divendres enviaran una convocatòria recordant els llocs de concentracions de totes les comunitats a les quals pertanyen els seus sindicats autonòmics. Prop de tres mil metges es donaven cita el 15 de novembre a Madrid en una manifestació convocada pel Comitè de Vaga de la CESM i el Sindicat Mèdic Andalús, l’última mobilització fins al moment abans de les quatre jornades consecutives de vaga nacional fixades per a aquest mes de desembre.

Rebuig

Una vegada més, van mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’Estatut Marc. Les reivindicacions del col·lectiu continuen passant per un àmbit de negociació i un estatut propis que permetin la negociació directa de les condicions laborals dels professionals i que recullin les seves especials condicions de formació i responsabilitat.

A més, reclamen una classificació professional adequada amb retribucions justes aparellades; una regulació de la jubilació que permeti un retir voluntari, anticipat i parcial sense minva econòmica; una jornada màxima de 35 hores on qualsevol excés sigui voluntari, pactat i retribuït de forma específica i unes garanties efectives de descans i conciliació que no depengui de les «necessitats del servei».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
  2. Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
  3. Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
  4. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  5. La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
  6. Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
  7. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  8. Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes

La UE obliga a posar microxip a tots els gossos i gats: Què canvia per als propietaris el 2028?

La UE obliga a posar microxip a tots els gossos i gats: Què canvia per als propietaris el 2028?

Avinent Group cedeix un torn CNC de decolletatge al Centre de Formació Pràctica per reforçar la formació dels alumnes

Avinent Group cedeix un torn CNC de decolletatge al Centre de Formació Pràctica per reforçar la formació dels alumnes

L'alcalde de Manresa defensa al Senat que els ajuntaments es puguin gastar el superàvit

L'alcalde de Manresa defensa al Senat que els ajuntaments es puguin gastar el superàvit

Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre

Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre

L’ACEB posarà en marxa una Oficina d’Igualtat al Berguedà amb el suport de la Cecot

L’ACEB posarà en marxa una Oficina d’Igualtat al Berguedà amb el suport de la Cecot

Els Agents Rurals amplien la cerca de porcs senglars morts a l’àrea de vigilància fins als 20 quilòmetres

Els Agents Rurals amplien la cerca de porcs senglars morts a l’àrea de vigilància fins als 20 quilòmetres

El Catalònia té el repte de tornar a Divisió d’Honor

El Catalònia té el repte de tornar a Divisió d’Honor

Althaia celebra la primera jornada de recerca i premia els millors treballs d’investigació

Althaia celebra la primera jornada de recerca i premia els millors treballs d’investigació
Tracking Pixel Contents