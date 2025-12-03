Condicions laborals
Vaga de metges a tot Espanya del 9 al 12 de desembre contra l’Estatut Marc: «La professió ha dit prou»
La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) preparen els detalls per a les pròximes jornades d’aturada
A la convocatòria s’hi han afegit altres sindicats autonòmics de Madrid, Catalunya, Galícia o Navarra
Nieves Salinas
La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA) ultimen els detalls per a les pròximes jornades de vaga nacional, el 9, 10, 11 i 12 de desembre, que han convocat per mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’Estatut Marc que pretén aprovar el Ministeri de Sanitat, després que en els últims mesos no s’hagi produït cap avenç en les reivindicacions del col·lectiu. Una convocatòria d’aturada a què s’han afegit altres sindicats autonòmics que no pertanyen a la CESM, de Madrid, Galícia, Catalunya o Navarra.
L’objectiu dels metges amb les quatre jornades consecutives d’aturada, que arrenquen passat el pont de la Constitució, és clar: «Aconseguir un estatut propi que dignifiqui la tasca professional i posi fi a les injustes condicions laborals que arrossega el col·lectiu», indica el sindicat madrileny AMYTS. La vaga arrencarà amb una manifestació dimarts 9 de desembre a les deu del matí, que sortirà des del Congrés dels Diputats i conclourà davant el Ministeri de Sanitat.
A tots els nivells
La convocatòria de vaga a Madrid afecta tots els metges i facultatius de la regió inclosos els d’atenció primària, hospitalària i extrahospitalària, així com els MIR, FSE i els professionals de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundació Jiménez Díaz i centres vinculats al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos i Torrejón).
«La professió ja ha dit prou davant el maltractament de les administracions. Després de la vaga massiva del 3 d’octubre, els metges mantenen la mobilització i les protestes no s’aturaran. En aquest context, APEMYF, a la qual pertany AMYTS, ha anunciat noves jornades de vaga els dies 14 i 15 de gener del 2026, com a inici d’accions de caràcter indefinit si no s’atenen les demandes del col·lectiu», indica el sindicat mèdic majoritari a la comunitat madrilenya.
Vaga a Catalunya
També el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha tornat a convocar una vaga per a tots els metges de la sanitat pública (Institut Català de la Salut) i concertada (Servei Català de la Salut). La mobilització serà, en aquest cas, els dies 9 i 10 de desembre i 14 i 15 de gener del 2026. El 3 d’octubre, MC ja va convocar una vaga de 24 hores al territori per protestar per l’Estatut Marc (els facultatius reclamen un conveni específic per al seu gremi) i per les guàrdies sense cotitzar. Uns 2.000 metges es van concentrar llavors davant de la seu de la Conselleria de Salut a Barcelona.
La CESM indica que aquest divendres enviaran una convocatòria recordant els llocs de concentracions de totes les comunitats a les quals pertanyen els seus sindicats autonòmics. Prop de tres mil metges es donaven cita el 15 de novembre a Madrid en una manifestació convocada pel Comitè de Vaga de la CESM i el Sindicat Mèdic Andalús, l’última mobilització fins al moment abans de les quatre jornades consecutives de vaga nacional fixades per a aquest mes de desembre.
Rebuig
Una vegada més, van mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’Estatut Marc. Les reivindicacions del col·lectiu continuen passant per un àmbit de negociació i un estatut propis que permetin la negociació directa de les condicions laborals dels professionals i que recullin les seves especials condicions de formació i responsabilitat.
A més, reclamen una classificació professional adequada amb retribucions justes aparellades; una regulació de la jubilació que permeti un retir voluntari, anticipat i parcial sense minva econòmica; una jornada màxima de 35 hores on qualsevol excés sigui voluntari, pactat i retribuït de forma específica i unes garanties efectives de descans i conciliació que no depengui de les «necessitats del servei».
