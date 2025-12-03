La variant K de la grip és molt resistent a la vacuna actual
Tindrem risc de col·lapse sanitari?
Rafa Sardiña
La grip aquest any és la protagonista de la tardor i és que, primer s'ha avançat entre tres i quatre setmanes, i després que els casos estan augmentant amb força i notorietat. En la setmana 46/2025 (del 10 de novembre al 16 de novembre de 2025) la taxa de síndrome gripal es va situar en 40,1 casos/100.000 h. Així doncs, les dades alerten que en tan sols tres setmanes hi ha hagut un augment del virus en un 129,14%.
"La responsable d'aquest ràpid augment dels casos és una nova soca de grip, la subclade K del virus A (H3N2), que presenta set mutacions a l'hemaglutinina, cosa que li permet esquivar parcialment la immunitat prèvia mitjançada per anticossos i augmentar la seva capacitat de transmissió", explica Estanislao Nistal, doctor en Virologia de la CEU Sant Pau.
"Aquesta situació és comuna a la majoria dels països de l'hemisferi nord. El Japó ja va declarar l'epidèmia a l'octubre i països com el Regne Unit i el Canadà han reportat increments significatius en el nombre de casos. A Espanya també podríem enfrontar-nos a una temporada gripal més intensa que en anys anteriors, especialment si la cobertura vacunal es manté baixa. Quant al pic epidèmic, s'espera abans de l'habitual, probablement entre mitjans de desembre i principis de gener”, afirma l'expert.
Risc de col·lapse del sistema sanitari
Tal com apunta Estanislao Nistal, "un nombre d'infeccions superior a l'habitual suposaria un augment de la pressió assistencial als nostres centres sanitaris", i insisteix que "el subclade K pot associar-se a un nombre més gran d'hospitalitzacions en persones vulnerables, per la qual cosa és important que en l'àmbit social prenguem algunes precaucions per evitar que la situació es descontroli".
"A més de la vacunació i les mesures higièniques tradicionals, és important intentar evitar que es produeixi aquesta saturació dels serveis sanitaris, per exemple, fent un ús responsable dels serveis d'urgències o tractant els casos més lleus a casa", explica.
Sobre aquest tema, Joaquín López, farmacèutic, recorda que “davant l'aparició de símptomes compatibles amb grip o algun altre virus respiratori, les farmàcies poden actuar com a primer punt de contacte amb els pacients per assessorar-los i resoldre dubtes sobre el seu tractament, especialment en moments de col·lapse dels centres mèdics”.
Alleugeriment dels símptomes i la contenció del virus
"A més dels típics símptomes gripals, com dolors musculars, fatiga, congestió nasal i tos, un dels símptomes més habituals d'aquesta variant és la probabilitat més gran de tenir febre alta, encara que el tractament pot ser el mateix que per a qualsevol classe de grip", explica Nistal.
En aquest sentit, Joaquín López recomana "alleujar els símptomes de manera conjunta i des de la seva aparició per evitar complicacions. A les farmàcies hi ha medicaments antigripals sense recepta que ofereixen un abordatge complet dels diferents símptomes, gràcies a diferents combinacions entre diversos principis actius, com:
- Paracetamol, que actua davant del dolor i la febre;
- Dextrometorfà, per calmar la tos seca;
- Pseudoefedrina, per a la congestió nasal;
- Cafeïna, que combat el decaïment;
- Clorfenamina, per a la secreció nasal i els esternuts;
- Vitamina C, que ajuda a la reparació dels teixits.
Els virus respiratoris es transmeten a través de les gotícules que una persona infectada allibera en tossir o esternudar i que són inhalades per altres persones. Per això, “tractar els nostres símptomes també pot reduir la transmissió del virus i l'efecte en cadena de les infeccions que poden afectar altres persones més vulnerables”, afegeix Nistal.
Una variant que "pot escapar" a les vacunes
Una altra peculiaritat d'aquesta nova variant de la grip és que és més resistent a la vacuna que la resta de soques, ja que “la vacuna antigripal 2025-2026 es va dissenyar abans que el subclade K comencés a imposar-se sobre altres H3N2, cosa que ha generat cert desajust antigènic que implica una menor protecció davant la infecció”, recalca Nistal.
Tot i aquesta menor eficàcia, és important ressaltar que, encara que l'eficàcia per prevenir contagis es pugui veure reduïda, l'eficàcia de les vacunes per evitar malaltia greu i hospitalitzacions continua sent alta. Per això, vacunar-se continua sent molt important i recomanable, inclús encara que la protecció davant el contagi no sigui completa. A més, s'ha de tenir en compte que vacunar-nos no sols ens protegeix a nosaltres mateixos, sinó també a les persones que ens rodegen, que poden ser més vulnerables al virus”, recorda.
En qualsevol cas, davant de l'aparició de símptomes compatibles amb alguna infecció respiratòria, és recomanable consultar amb un professional sanitari perquè pugui valorar la situació.
