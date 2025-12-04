Puc contagiar-me de pesta porcina? Claus sobre la seguretat de la carn i l’embotit
Encara que la pesta porcina africana no és una zoonosi, la falta d’una vacuna eficaç i la resistència del virus en l’ambient compliquen el control de la malaltia en porcs i senglars
Regio7
En els últims dos dies han aparegut a Barcelona desenes de cadàvers de senglars que portaven la pesta porcina africana, cosa que no es veia a Espanya des de 1994. Ja s’han tancat 20 quilòmetres en l’àrea on han aparegut els animals on hi ha fins a 39 explotacions.
S’està investigant l’origen del brot de pesta porcina, encara que des del Ministeri de Sanitat reconeixen que és “molt difícil” obtenir una resposta. Entre les hipòtesis que cobren més força, el desplaçament dels senglars silvestres, la ingesta d’algun producte contaminat o haver portat a les zones on ha succeït l’episodi senglars per a la cria.
Davant un brot d’aquesta magnitud, sorgeixen dubtes freqüents: com es transmet entre els animals?, pot afectar els humans? i és segur consumir carn de porc?
Què és la pesta porcina?
El virus de la pesta porcina africana (VPPA) és un virus citoplasmàtic d’ADN bicatenari que provoca una malaltia greu en porcs domèstics i senglars. El 2007, el virus es va propagar ràpidament des de l’est d’Àfrica, on és endèmic, cap al Caucas i Rússia, i posteriorment va arribar a diversos països veïns de l’est d’Europa.
Des de llavors, la soca viral Armenia/07 s’ha expandit i afecta avui més de 40 països a tot el món. A més d’Àfrica i Europa, s’ha detectat en diverses regions d’Àsia, inclosa la Xina, així com a República Dominicana i Haití, la qual cosa representa una amenaça per a tot el continent americà i converteix el VPPA en la major pandèmia animal actual.
Com es transmet la pesta porcina entre els animals?
Es transmet principalment entre porcs domèstics i senglars a través de diversos mecanismes:
- Contacte directe: entre animals infectats i sans.
- Objectes contaminats: roba, calçat, vehicles, eines o qualsevol material que hagi estat en contacte amb animals infectats.
- Aliments contaminats: restes de menjar que continguin carn de porc infectada o productes derivats.
- Reservoris naturals: els senglars poden portar el virus i propagar-lo a altres animals.
- Vectors biològics: en algunes regions, certes paparres (Ornithodoros) poden transmetre el virus.
El virus de la pesta porcina és molt resistent en l’ambient i pot romandre actiu durant setmanes, per la qual cosa la bioseguretat en granges és fonamental per evitar contagis.
Pot afectar els humans?
Des de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) aclareixen que “la pesta porcina africana és un virus que afecta exclusivament el porc domèstic i el senglar, no les persones en no tractar-se d’una zoonosi — malaltia o infecció que es transmet de manera natural entre animals vertebrats i humans — per la qual cosa el risc és inexistent”.
Hi ha risc en consumir productes carnis?
Els especialistes són clars. El risc d’ingesta d’embotit contaminat és “pràcticament nul”, ja que els embotits que es venen a Espanya d’aquests animals passen estrictes controls veterinaris. A més, encara que el virus estigués present en ells, no arribaria a emmalaltir el consumidor. No obstant això, és important no portar productes carnis procedents de països afectats i no llençar-los al camp en àrees on puguin ser ingerits per porcs o senglars.
Existeix vacuna contra la pesta porcina?
Des de gener de 2022, a la Unió Europea més d’1,5 milions de porcs domèstics han mort o han hagut de ser sacrificats o eliminats a causa de la pesta porcina africana, per a la qual no existeix una vacuna eficaç. El virus de la pesta porcina és molt resistent en el medi ambient i en els productes porcí: pot sobreviure en la roba, botes, rodes i altres materials i creuar fronteres si no es prenen les mesures adequades.
