Per què hi ha més infeccions respiratòries a l’hivern?
Ventilar regularment, reforçar la hidratació nasal i mantenir uns hàbits de vida sans continuen sent les mesures més recomanades per reduir el risc de contagi de refredat, grip i COVID
MUTUACAT
Amb l’arribada del fred, les infeccions respiratòries tornen a augmentar notablement. Tot i que sovint es culpa directament la baixada de temperatures, especialistes en salut recorden que el fenomen és més complex i respon a diversos factors que convergeixen durant els mesos d’hivern.
Quan fa fred, la població passa moltes més hores en espais interiors a casa, a la feina o al transport públic, una situació que redueix la ventilació i incrementa la concentració de persones compartint aire. Aquest context és ideal perquè els virus respiratoris es transmetin amb més facilitat.
A més, l’aire fred i sec manté les microgotes suspeses durant més temps, fet que augmenta encara més les probabilitats de contagi.
El nas, una barrera debilitada
El fred també té efectes directes sobre el nas, la primera línia de defensa del sistema respiratori. La mucosa nasal tendeix a ressecar-se, cosa que facilita l’entrada de virus. Algunes investigacions suggereixen fins i tot que la resposta immune local pot disminuir lleugerament amb l’exposició continuada al fred.
La menor exposició a la llum solar és un altre element que pot afeblir moderadament la resposta immunitària.
El fred no infecta: els virus sí
Els experts insisteixen que el fred per si mateix no genera infeccions, sinó que crea les condicions òptimes perquè els virus ja presents circulin millor. Per això, la prevenció continua sent un element clau per a la nostra protecció i la de les persones que tenim al voltant.
Obrir finestres uns minuts al dia, fins i tot quan fa fred, és una de les mesures més efectives per reduir el risc de contagi. Rentar-se les mans amb regularitat i mantenir el nas hidratat amb solució salina també ajuda a frenar la propagació dels virus.
L’activitat física regular, una alimentació equilibrada i un bon descans contribueixen a reforçar el sistema immunitari.
Refredat, grip o COVID?
Els professionals recorden que el refredat s’instal·la de manera progressiva i sol ser lleu; la grip, en canvi, apareix bruscament i amb símptomes més intensos. La COVID continua mostrant una gran variabilitat, de manera que un test ràpid continua sent la millor manera de sortir de dubtes.
Davant de símptomes prolongats o preocupants, es recomana consultar un professional de la salut. Disposar d’una bona assegurança mèdica com la que ofereix Mutuacatpot agilitzar aquest procés i facilitar l’accés tant a l’atenció primària com a centres hospitalaris de referència.
El conjunt de factors hivernals com el fred, aire sec i menys ventilació, dona avantatge als virus, però les mesures per protegir-se continuen sent senzilles i efectives. Segons els especialistes, amb una bona prevenció és possible afrontar l’hivern amb molta més tranquil·litat.
