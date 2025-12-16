Del símptoma a la solució: la revolució silenciosa de la salut digital
Hi ha un gest que s’ha tornat quotidià i, alhora, revelador: mirem el mòbil contínuament. I és que el nostre telèfon ja és una extensió del cos, una eina que ens comunica, que ens entretén i que, sobretot, ens estalvia gestions i temps. Vivim un moment en què el temps s’ha convertit en una moneda tan valuosa com la tranquil·litat. I la salut s’escola a l’agenda amb la mateixa urgència que la feina. I en aquest terreny —entre la pressa i la necessitat de cuidar-se millor— la digitalització sanitària ha deixat de ser una promesa per convertir-se en un hàbit.
No és casual que l’assegurança privada de salut guanyi pes com a complement a la sanitat pública. El 2024, prop de 12,6 milions de persones van utilitzar la seva assegurança privada a Espanya, una xifra que se situa a l’entorn de “un de cada quatre” ciutadans i que reflecteix una recerca cada vegada més clara: agilitat, llibertat d’elecció i rapidesa. En paral·lel, el regulador ha mesurat una dada igual d’elocüent: el 26,4% de les llars compta amb assegurança mèdica privada (4T de 2024).
Viure més i viure millor
Espanya suma anys i, amb ells, canvia la manera d’emmalaltir… i de cuidar-se. L’envelliment poblacional augmenta la demanda d’atenció continuada, especialitats i seguiment. Però també obre una oportunitat: acostar la medicina a qui més li costa desplaçar-se. Aquí encaixen els serveis híbrids, que combinen el digital amb el suport presencial. I és així com se situa MAPFRE amb una solució dins la seva assegurança de salut integral on conviuen telemedicina, prevenció, benestar i suport en necessitats que poden anar des del quotidià fins a la dependència. No es tracta només de “fer una videotrucada”: és convertir el domicili en una extensió raonable del sistema de cures.
La prevenció: detectar abans i patir menys
Durant anys, la conversa sobre salut s’activava tard: quan feia mal. Avui el focus es desplaça cap a la detecció precoç i el benestar integral. Revisions periòdiques, seguiment de paràmetres, hàbits sostenibles. La prevenció no ven èpica, però compra futur. I aquí la tecnologia, ben utilitzada, compleix una funció molt poc glamourosa i molt valuosa: reduir friccions. Menys trucades, menys esperes, més traçabilitat. En lloc d’obligar el pacient a adaptar-se al sistema, el sistema comença a adaptar-se —per fi— al pacient.
La telemedicina ja no és un salvavides excepcional: per a moltes situacions és la via natural. Videoconsultes, xats mèdics, accés a informes, analítiques en línia… L’objectiu és senzill: que la resposta arribi a temps.
En aquesta línia, MAPFRE ha impulsat el seu Hospital Digital, amb consultes en línia en diferents especialitats i serveis associats —com la gestió de cites, videoconsultes o funcionalitats vinculades a l’atenció— amb l’ambició de replicar la qualitat d’una visita presencial quan el cas ho permet. I tot plegat s’articula al voltant de l’app MAPFRE Salut, que integra l’experiència digital de Savia i concentra gestions i accés a serveis des del mòbil. La clau és el que això significa en la vida real: evitar que un dubte creixi durant dies, reduir desplaçaments innecessaris i, sobretot, escurçar el temps entre “alguna cosa no va bé” i “algú m’orienta”.
Salut mental, a l’alçada del que cal
Si hi ha un tema que ha deixat de ser marginal per convertir-se en una conversa central, és la salut mental. Estrès sostingut, ansietat, burnout, dol, trastorns alimentaris o situacions d’assetjament escolar. La demanda existeix i exigeix respostes més accessibles, menys estigmatitzades i més continuades. En aquest mapa, les cobertures de psicoteràpia i la seva ampliació en casos sensibles són un termòmetre d’època: parlen d’un sistema que comença a reconèixer que cuidar la ment no és un extra, sinó part del nucli de la salut.
Però les novetats que MAPFRE anuncia per al 2026 es llegeixen millor si s’entenen com una evolució cultural: el pacient vol solucions adaptades al ritme de la seva vida, no un llistat de prestacions. L’app MAPFRE Salut incorporarà noves capes d’assistència digital, entre les quals:
- Fisioteràpia digital amb suport d’IA, triatge previ, programes per zones corporals i accés sense horaris (24/7).
- Videoconsulta per a la interpretació d’analítiques, pensada per entendre resultats i orientar els passos següents.
- Videoconsultes d’especialitats en anglès (amb informe també en anglès).
- Videoconsulta de psicoteràpia, amb la mateixa lògica de continuïtat i accessibilitat.
I, a més, es contempla l’ampliació fins a 40 sessions anuals de psicoteràpia en cas de violència de gènere. La idea subjacent és potent: passar de la “medicina reactiva” a la “medicina acompanyada”, on la tecnologia no substitueix, sinó que sosté.
Benestar laboral
També la feina s’ha convertit en un factor de salut. No només pel que fem, sinó per com ho fem: horaris, pantalles, sedentarisme, pressió, desconnexió. Les plataformes de salut per a empleats emergeixen com a resposta a un fenomen evident: si el benestar cau, cau tota la resta. MAPFRE canalitza part d’aquesta resposta, una vegada més, a través de Savia, la seva plataforma de salut digital, que ofereix serveis per a particulars i empreses i aplega un catàleg ampli d’especialitats i modalitats d’atenció. En un mercat on cada vegada importa més prevenir que gestionar urgències, el benestar corporatiu deixa de ser un “benefici” per ser infraestructura.
Al final, la gran pregunta no és si la salut es digitalitza, sinó què guanya el pacient amb aquesta transformació. I la resposta —quan es fa bé— és menys sorollosa del que sembla: guanya temps, guanya claredat, guanya continuïtat. Perquè en un món accelerat, cuidar la salut no pot dependre de tenir un matí lliure. I potser aquesta és la veritable avantguarda: que demanar ajuda sigui tan senzill com obrir una app… i que la prevenció deixi d’arribar tard.
