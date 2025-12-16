La teràpia ocupacional, clau per recuperar rutines i autonomia en salut mental
Un projecte d'arrodoniment solidari de Condis ajudarà a crear una nova sala de teràpia ocupacional a Althaia
Regió7
La teràpia ocupacional té un paper fonamental a les unitats d’hospitalització de salut mental, on els pacients necessiten una atenció intensiva i multidisciplinària. A la unitat de Salut Mental d'Althaia, l’equip professional treballa per diagnosticar, avaluar i oferir una intervenció integral a persones adultes hospitalitzades per una malaltia mental.
L’abordatge és centrat en la persona i es basa en la presa de decisions compartides, amb l’objectiu de dissenyar un pla d’atenció individualitzat i flexible que s’adapti a les necessitats de cada moment. La finalitat és assolir una millora clínica i funcional que permeti al pacient reprendre la seva vida a la comunitat.
En aquest context, els supermercats Condis han impulsat una campanya d’arrodoniment solidari per donar suport al projecte de Salut Mental d’Althaia, destinat a crear una nova sala de teràpia ocupacional. L’espai estarà equipat amb hamaques, gronxadors, tatamis, zones de treball, mobiliari infantil i materials de regulació sensorial, i permetrà desenvolupar programes orientats a l’autonomia, la inclusió social i la millora de les habilitats funcionals, motrius i emocionals, amb un impacte directe en la vida dels infants i les seves famílies. Els donatius també es poden fer a través del lloc web del supermercat.
Des de la teràpia ocupacional es treballa per restaurar la funcionalitat, promoure l’autonomia i facilitar la reintegració social de les persones ingressades. A la unitat d’hospitalització, aquesta disciplina té com a principals objectius avaluar l’acompliment ocupacional en totes les àrees de la vida quotidiana, dissenyar intervencions que fomentin rutines saludables i habilitats socials, promoure la participació en activitats terapèutiques i preparar la transició a la comunitat.
Els programes de teràpia ocupacional s’adapten a les necessitats de cada persona i poden incloure grups d’habilitats socials, tallers d’expressió artística, jardineria o activitats esportives. L’eix central és la recuperació de la participació activa en els rols quotidians, especialment quan els símptomes afecten la funcionalitat.
El treball sobre hàbits i rutines és un dels pilars de la teràpia ocupacional, ja que ajuda a crear entorns predictibles i segurs, redueix la desorganització i millora l’adherència al tractament. A més, les activitats significatives, aquelles amb valor personal o cultural, reforcen l’autoestima, el sentit d’identitat i la pertinença, i actuen com a reguladors emocionals.
En salut mental, la teràpia ocupacional va més enllà de la intervenció clínica: esdevé una eina essencial perquè les persones puguin reconstruir la seva vida amb sentit, estabilitat i dignitat.
Informació extreta del blog d'Althaia.
