Dos projectes innovadors per donar suport a les persones cuidadores
AFAGA Alzheimer i la Fundació San Juan de Dios de Navarra impulsen, amb l’ajuda de Cinfa, iniciatives que milloren la qualitat de vida dels familiars cuidadors.
Amb una població cada vegada més envellida i un sistema de cures que descansa en gran mesura sobre les famílies, Cinfa ha seleccionat dos projectes assistencials a Galícia i Navarra adreçats a millorar la qualitat de vida de qui cuida els seus familiars grans, un rol imprescindible i sovint invisible. Les entitats socials sense ànim de lucre AFAGA Alzheimer i la Fundació San Juan de Dios de Navarra, ubicades a Galícia i Navarra, respectivament, rebran 60.000 euros cadascuna per posar en marxa iniciatives que combinen tecnologia, orientació, acompanyament emocional i suport al domicili.
Es tracta de la primera convocatòria dels “Ajuts per a entitats socials en suport de les persones cuidadores” de Cinfa, en el marc del seu moviment per les cures i de la seva trajectòria de suport a pacients i familiars. “Som una societat cuidadora i milers de persones assumeixen aquest rol en l’àmbit familiar”.
A aquesta primera convocatòria s’hi van presentar 40 entitats socials sense ànim de lucre de tot Espanya, amb projectes centrats a millorar la vida de les persones cuidadores familiars. Un jurat especialitzat va seleccionar les dues propostes guanyadores pel seu caràcter innovador, el seu abast i el seu potencial impacte.
Suport i orientació
El projecte ‘AFAGA Contigo 24/7’, d’AFAGA Alzheimer (Galícia), oferirà suport emocional i orientació en temps real a través d’un canal digital adreçat a famílies de persones amb demència. La iniciativa s’articularà mitjançant la plataforma TokApp, que permetrà a l’associació proporcionar acompanyament continu, informació útil i actualitzada, bones pràctiques de cura i una xarxa de contacte entre famílies. El canal funcionarà les 24 hores del dia i es preveu que doni cobertura a unes 2.000 persones cuidadores de l’àrea sanitària de Vigo, moltes de les quals residents en zones rurals disperses amb pocs recursos de proximitat.
El perfil de la persona cuidadora avui és, majoritàriament, el d’una dona d’uns 50 anys, que sovint està treballant i que es troba en l’anomenada ‘generació sandvitx’: cuida els seus fills i, alhora, els seus pares o familiars grans.
“Això les converteix en doblement cuidadores i fa que el temps, l’accés als recursos i a la informació siguin les seves principals dificultats”. L’objectiu del canal és establir una comunicació directa i accessible amb l’associació per resoldre dubtes freqüents, coordinar activitats i reduir la sensació de solitud i incertesa davant l’evolució de la malaltia. La plataforma integrarà continguts pràctics, guies d’actuació adaptades a cada fase de la demència, materials de sensibilització i missatges d’acompanyament.
“Volem que cap persona cuidadora se senti sola o desorientada”, resumeix el president d’AFAGA Alzheimer. “La tecnologia ens ha d’ajudar a conèixer millor les persones, a contactar-hi més directament i a reduir la càrrega emocional de la cura”. El programa es desenvoluparà en diverses fases: una primera de disseny i diagnosi de necessitats, una segona de desenvolupament i prova i, finalment, una fase d’avaluació. AFAGA mesurarà l’impacte en aspectes com l’accés a recursos, la rapidesa i utilitat de les respostes, la percepció d’acompanyament i la reducció de la sensació d’aïllament.
De l’hospital a la llar
El segon projecte seleccionat és l’‘Escola de Famílies 360’ de la Fundació San Juan de Dios de Navarra, que té previst donar suport a un centenar de persones cuidadores de familiars grans amb malalties cròniques al llarg de dos anys. El programa s’inicia durant l’ingrés hospitalari, amb l’objectiu de capacitar les persones cuidadores en cures bàsiques i en la prevenció de complicacions després de l’alta. A més, s’analitzen les necessitats estructurals de l’habitatge i s’assessora sobre adaptacions i ajuts tècnics que facilitin la funcionalitat a la llar.
Un cop a casa, una terapeuta ocupacional visitarà el domicili per valorar les necessitats reals, reforçar l’educació sanitària, resoldre dubtes i oferir suport emocional a la persona cuidadora. Posteriorment, es farà un seguiment telefònic —o presencial, si cal— per mantenir aquest acompanyament en el temps.
“L’Escola de Famílies 360 neix de les necessitats que detecten els professionals amb els pacients ingressats i les seves famílies quan arriba el moment de l’alta hospitalària”, explica Susana Martínez, responsable de l’Àrea Sociosanitària de l’Hospital San Juan de Dios. “Molts pacients tenen malalties cròniques o han passat per un procés agut, i la tornada a casa genera incertesa i inseguretat: no saben si s’hi adaptaran bé ni si podran prestar les cures correctament”. Fins ara, la capacitació a la persona cuidadora es concentrava a l’hospital, però els dubtes més importants sorgien quan la família ja era a casa.
“La diferència d’aquest projecte és que volem traspassar les portes de l’hospital, anar a la comunitat i crear una xarxa de suport en l’entorn habitual de les persones cuidadores, no en un entorn sanitari que no és el seu”, afegeix Martínez.
El programa contempla, a més, la creació d’una comunitat virtual de cures, un espai d’acompanyament on les persones cuidadores puguin accedir a continguts guiats per professionals, participar en sessions formatives i d’autocura, compartir experiències i reduir l’aïllament social.
L’última vessant del projecte és un servei de respir, recolzat en el voluntariat de San Juan de Dios, que permetrà a les persones cuidadores disposar de temps per a elles mateixes mentre voluntaris formats acompanyen al domicili la persona atesa. I per avaluar els resultats, l’equip utilitzarà escales validades de sobrecàrrega de la persona cuidadora, així com indicadors sobre benestar emocional, percepció d’acompanyament, abast del programa i grau de satisfacció.
Creiem que és un projecte molt global, que respon a una necessitat no coberta i actua just on les famílies viuen més incertesa: en la tornada a casa.
Un jurat multidisciplinari
La selecció d’aquests dos projectes ha anat a càrrec d’un jurat format per professionals de l’àmbit social i sanitari i representants d’entitats de pacients: Enrique Ordieres, president del Grup Cinfa; Beatriz Dueñas, responsable de Desenvolupament de Projectes del Fòrum Espanyol de Pacients; Nicolás Martínez, vocal de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG); Rebeca Cáceres, doctora en Psicologia especialitzada en acompanyament emocional a persones cuidadores, i Belén Viloria, experta en innovació social i mesura d’impacte.
Amb aquests ajuts, Cinfa vol reforçar el paper de les entitats que treballen sobre el terreny amb qui cuida a casa els seus familiars grans, posant el focus en el seu benestar emocional, la seva formació i la creació de xarxes de suport que facin més sostenible una societat cada vegada més cuidadora.
