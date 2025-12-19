Reis, tions i logística emocional
La meva mare, filla d’un exiliat republicà, m’explicava per aquestes dates que, quan era petita, li van prendre de les mans una nina. Aquell regal no era per a ella, sinó per a una altra nena, filla d’una família de dretes. Amb els anys he pensat que els Reis, com altres figures màgiques, semblen operar amb un algoritme sorprenentment eficient per identificar els vencedors. No falla gaire. Sap on aturar-se, què lliurar i a qui.
Quan vaig ser pare, vaig comprovar com el Tió i els Reis corregien la trajectòria amb una generositat sobtada. El sistema màgic havia recalculat la ruta i havia decidit compensar la nostra família dels dèficits antics un cop validada —suposo— la nostra capacitat de consumir sense culpa. Ara observo que els nens i nenes del meu entorn reben una quantitat de regals impossible de digerir. Tradició i mercat de consum comparteixen una obsessió comuna: la quantitat i la traçabilitat. Fem màgia, sí, però dins d’un ordre molt ben establert. Cal identificar l’origen de cada regal, no fos cas que l’agraïment es dispersi o acabi aterrant on no toca. Així, cada nen sabrà —màgicament— quin Rei o quin Tió ha facilitat l’arribada de cada capsa.
“T’ha agradat la nina dels Reis de la tieta Maria?”, reforçaran els adults, com qui no vol la cosa, però va introduint el concepte de propietat màgica. Evidentment, els més petits encara no compararan de manera conscient. Però el missatge hi és. Anirà penetrant com una bona pràctica del futur consumista: ordenar el desig, classificar la felicitat i associar-la a un emissor fiable.
Per completar aquest univers, proposo afegir-hi un nou operador màgic, d’eficiència prodigiosa: el PassaAmazon. No és estacional. No necessita camells ni troncs. El seu paper és garantir, prèvia verificació del crèdit familiar, una sensació de benestar material permanent, sense esforç aparent, als nostres infants. M’imagino els ulls de la nena cada vegada que soni el timbre i algú cridi: “potser és el PassaAmazon!”. El miracle es repeteix. La felicitat arriba en una capsa, amb precinte, seguiment en temps real i lliurament Prime garantit.
Amb el PassaAmazon, la fantasia queda plenament integrada en el funcionament habitual de les festes de Nadal, que en algun moment van començar amb una intenció exclusivament espiritual. I així anem entrenant una innocència que un dia, asseguda al sofà, sabrà esperar disciplinadament la vinguda màgica d’una bona feina o d’una bona compra per omplir la nevera.
