La Clínica Sant Josep estrena una consulta especialitzada en trastorns de la veu
El nou servei d’Otorrinolaringologia està dirigit a persones que tenen molèsties a les cordes vocals i utilitzen la veu com a eina professional
Clínica Sant Josep
La veu és una eina essencial en el nostre dia a dia, però sovint la donem per feta fins que falla. El Servei d’Otorrinolaringologia de la Clínica Sant Josep ha afegit a la seva cartera de serveis una consulta especialitzada en trastorns de la veu, dirigida a aquelles persones que utilitzen la veu intensament durant la seva tasca professional, com poden ser cantants, docents o periodistes, però també per aquelles persones que tenen molèsties persistents a les cordes vocals.
La nova consulta està liderada pel Dr. Guillem Viscasillas, otorrinolaringòleg , qui ha impulsat aquest nou servei que qualifica de “necessari i transversal”, perquè els trastorns de la veu “són més freqüents del que podríem pensar i afecten persones de totes les edats”. El Dr. Viscasillas explica que, si bé qualsevol persona pot patir-ne, la incidència és superior entre els professionals que fan un ús intensiu de la veu: docents, cantants, periodistes i dependents, així com persones que treballen en ambients sorollosos, com fàbriques o magatzems.
Quan s’ha de consultar un especialista?
Un dels punts que més subratlla el Dr. Viscasillas és la importància de no cronificar el problema. “Si el pacient té una disfonia de més de dues o tres setmanes, necessita una valoració per part d’un professional”, afirma. La pauta, doncs, és clara: si un trastorn de la veu és persistent i no es resol espontàniament, cal demanar visita.
Tecnologia precisa
La nova consulta destaca per la incorporació de l’estroboscòpia, una eina diagnòstica d’alta precisió. “Les cordes vocals són uns músculs que vibren molt ràpid i l’ull humà no és capaç de captar bé aquesta vibració. En canvi, amb l’estroboscòpia podem visualitzar-la amb detall i afinar molt el diagnòstic”, explica el Dr. Viscasillas.
Aquesta visualització avançada permet detectar alteracions que podrien passar desapercebudes amb exploracions convencionals, oferint un diagnòstic molt més acurat. Això no només millora la personalització del tractament, sinó que també ajuda a ajustar millor les indicacions quirúrgiques i el seguiment posterior.
El procés diagnòstic s’inicia amb una entrevista clínica completa per identificar factors de risc i l’historial laboral del pacient, seguida d’una exploració bàsica i d’una visualització de les cordes vocals amb la nova estroboscòpia.
Tractament i reptes en rehabilitació
Els principals reptes de la rehabilitació vocal es basen en dos pilars fonamentals. D’una banda, un diagnòstic precís, que ha de recolzar-se en totes les exploracions disponibles. De l’altra, la correcció dels hàbits fonatoris, ja que sovint és necessari modificar patrons de parla adquirits i poc eficients. Aquest procés requereix el compromís del pacient i un treball conjunt i continuat entre logopedes i altres especialistes.
En molts casos, el tractament és rehabilitador i no pas quirúrgic. Com detalla el Dr. Viscasillas, la “majoria de patologies s’originen per un mal ús de la veu, com ara forçar-la, elevar-ne excessivament el to o parlar amb un volum excessiu”.
Pel que fa a la prevenció, el Dr. Viscasillas destaca la importància de reduir o eliminar el consum de tabac i alcohol i d’evitar l’exposició prolongada a temperatures molt baixes. També recomana no forçar la veu quan apareixen signes de fatiga.
Ja podeu demanar hora per a la nova consulta de la veu de la Clínica Sant Josep per aconseguir un diagnòstic d’alta precisió i un tractament personalitzat per a totes aquelles persones que necessitin cuidar o recuperar la seva veu. Podeu demanar hora al telèfon 93 874 42 98 o bé a https://espaipacient.clinicasantjosep.cat/webapp/.
