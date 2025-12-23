La genètica té paper clau en la prevenció del càncer
La unitat de Càncer Familiar i Hereditari d'Althaia ha registrat prop de 3.300 famílies i més de 4.500 persones, amb 400 portadors de mutacions genètiques identificats, activant estratègies de prevenció com controls intensius i cirurgies preventives
El càncer és una malaltia que es caracteritza per la reproducció descontrolada de cèl·lules malignes al cos. Normalment, es percep aquesta malaltia associada a factors aleatoris o d'estil de vida de la persona que la pateix. Tanmateix, hi ha ocasions que en una mateixa família hi ha més casos de càncer que en la població general i es diagnostiquen en edats primerenques. En aquests casos la genètica pot jugar un paper determinant. Identificar aquest risc genètic és l'objectiu de la Unitat de Càncer Familiar i Hereditari d’Althaia, un servei especialitzat que treballa perquè el càncer es pugui prevenir o detectar quan encara és en fases molt inicials.
Prevenció i anticipació
“L’objectiu principal és identificar les persones que tenen una probabilitat més alta de desenvolupar un càncer que la resta de la població per motius genètics”, explica Judit Sanz, responsable de la unitat i doctora en ciències genètiques. No tots els càncers es poden prevenir, però hi ha casos que sí que es poden anticipar amb programes de seguiment específics que permeten detectar la malaltia abans que doni símptomes.
El primer senyal d’alerta acostuma a ser la repetició de casos dins d’una mateixa família, sobretot quan els diagnòstics es produeixen a edats joves. Tot i que càncers com el de mama, pròstata o còlon són freqüents en la població general, el patró familiar pot indicar una predisposició genètica.
Els professionals de la unitat, que va néixer el 2008, es coordinen amb l’Institut Català d’Oncologia, que s’encarrega dels estudis genètics, mentre que l’atenció i el seguiment dels pacients es fan des d’Althaia per fomentar una atenció de proximitat.
Estudi genètic
“Si tothom que té un familiar amb càncer vingués a la unitat, no donaríem l’abast”, assenyala Sanz. Per aquest motiu, la formació dels professionals de l’atenció primària ha estat clau. Actualment, els CAP fan una primera valoració i deriven només els casos que compleixen criteris de risc, un filtre que garanteix una atenció eficient i adequada. També es fan derivacions des d'altres especialitats de l'hospital com ginecologia o digestologia.
Quan una persona arriba a la unitat, el procés comença amb una entrevista detallada i la construcció de l’arbre genealògic familiar, una eina imprescindible per entendre com s’ha manifestat el càncer al llarg de les generacions. A partir d’aquí, es fa un estudi genètic amb una mostra de sang. Amb els resultats es pot confirmar si hi ha o no una mutació hereditària i establir les mesures de prevenció o seguiment adequades.
Un dels aspectes més delicats del procés és la comunicació de la informació dins la família. Legalment, són els mateixos pacients qui han d’informar els seus familiars, però la unitat ofereix suport perquè aquesta transmissió es faci amb cura i claredat. “És una informació que pot generar angoixa, però també dona poder, perquè permet actuar”, destaca Sanz.
Impacte assistencial
Actualment, la unitat té registrades prop de 3.300 famílies i més de 4.500 persones, amb uns 400 portadors de mutacions genètiques identificats, per tant, té un impacte assistencial notable. Aquest coneixement ha permès activar estratègies de prevenció molt concretes, com controls intensius en dones amb alt risc de càncer de mama, colonoscòpies periòdiques per prevenir el càncer de còlon o cirurgies preventives en casos molt seleccionats, com el càncer d’ovari o el gàstric hereditari.
Més enllà de la prevenció, la genètica està transformant la manera d’entendre el càncer. Conèixer quines mutacions han originat un tumor permet dissenyar tractaments cada cop més personalitzats. De cara al futur, l’objectiu és anar més enllà dels gens d’alt risc i identificar també aquells que confereixen un risc moderat o baix. “La genètica ens ajudarà a entendre com som cadascun de nosaltres i a utilitzar aquesta informació en benefici clínic”, afirma Sanz.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”