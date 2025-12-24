"Identificar les emocions és el primer pas per gestionar-les"
El CAP Igualada Nord ha impulsat el projecte ‘Portem la salut a les escoles’ per treballar des de la primera infantesa els habits de vida saludables i la autorregulació emocional
Treballar la gestió emocional i fer que els infants adquireixin uns hàbits de vida saludable, aquests són els dos principals objectius del projecte ‘Portem la salut a les escoles’, que ha impulsat el centre d’atenció primària Igualada Nord.
La iniciativa inclou alumnes de primària de les escoles de l’àrea d’influència del CAP igualadí i més de 800 alumnes ja se n'han beneficiat. De forma conjunta amb l’empresa Cubus Games, els professionals del CAP han fet una eina digital i un joc de cartes, també a través de les tauletes, per inculcar de forma accessible uns bons hàbits de salut i higiene i eines per aprendre a gestionar i autoregular les seves emocions.
En Nico, també conegut com el doctor Pelut, és el personatge protagonista d’aquesta aplicació, un gos caracteritzat de professional de la salut que acompanya els infants en activitats interactives relacionades amb l’alimentació, la higiene de mans i dental, la protecció solar, la cura de les ferides, els primers auxilis o la trucada als serveis d’emergències.
Per fer el joc de cartes per ajudar als infants a aprendre a gestionar les seves emocions, els professionals del CAP i de l’empresa de jocs van considerar que seria bona idea ampliar la colla d’en Nico per poder identificar emocions simples i complexes.
El cobrador del frac
Sílvia Soler és la referent de benestar emocional del CAP Igualada Nord i una de les principals impulsores de la part de gestió emocional d’aquest projecte. Per fer-ho fàcil diu que les emocions "són com un cobrador del frac que et va avisant del que passarà".
Per a Soler és fonamental entendre que "identificar les emocions és el primer pas per gestionar-les" perquè "totes les emocions que sentim són necessàries i envien una senyal de supervivència al nostre cos" i el projecte que han creat va encaminat en aquesta direcció.
Quan van començar amb el projecte va veure que en molts casos en l’etapa escolar «les emocions es relacionen amb els colors, cosa que no està malament, però també els ensenyem que encara que un titella sigui blau, pot estar content si ens fixem en l’expressió del seu rostre» detalla Soler.
Reconèixer l’angoixa
La psicòloga i les seves companyes van quedar molt sorpreses en veure que infants del primer o segon cicle d’educació primària podien reconèixer emocions complexes com ara l’angoixa.
Creu que pel·lícules infantils que tracten aquest tema com ‘Inside Out2’ han ajudat molt al fet que les noves generacions tinguin més facilitats per identificar aquestes emocions quan les veuen en altres persones.
Control i autoregulació
Tot i aquest coneixement d’emocions complexes, l’equip de professionals ha detectat que el que més costa als infants és identificar aquestes emocions, o fins i tot sentiments més simples com els nervis, quan les senten en la seva pròpia pell.
Soler creu que aquest efecte pot estar relacionat amb la hiperconnectivitat que experimenten de forma habitual els infants: "estar tan envoltats de pantalles moltes vegades fa que estiguem més cap enfora que cap a dins", resumeix.
La principal recomanació que fa la psicòloga perquè les famílies puguin continuar la feina d’aquest projecte a casa és que els pares validin les emocions de les criatures. "Encara sentim massa vegades frases com ‘deixa de plorar que no és per tant’ i això pot arribar a tenir un efecte molt més gran del que ens pensem".
Una bona forma perquè els infants identifiquin de forma clara el que senten és relacionar aquestes emocions amb sensacions físiques, "per a ells és més fàcil dir que senten unes formiguetes a la panxa o que el cor els va fort com un tambor que no pas dir que estan nerviosos".
Soler creu que aquest projecte és una gran oportunitat perquè cada vegada més infants entenguin que les emocions "són les nostres amigues perquè ens ajuden" però també el fet que aquestes mateixes emocions "no justifiquen un mal comportament i per això, s’han d’aprendre a gestionar. El problema no és que t’hagis enfadat, sinó que fas amb aquesta ràbia".
