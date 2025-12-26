L’educació sexual prevé els abusos en la infància
La psicòloga Elena Crespi i la sexologa Sílvia Catalán defensen que s’ha d’educar els nens i nenes en el sexe des del seu naixement perquè és una part que forma part de la persona en totes les etapes
El sexe és present al llarg de totes les etapes vitals que travessa una persona i per aquest motiu és important educar els infants en aquest tema des del naixement. Aquesta és una de les tesis que defensen la psicòloga Elena Crespi i la sexologa Sílvia Catalán en el seu llibre ‘I ara, què li dic’, que és una guia pràcttica perquè les famílies puguin donar resposta a aquelles preguntes incòmodes.
Per a les autores del llibre, el sexe continua sent un tabú en la majoria d’ocasions: "moltes vegades la primera vegada que parlem de sexualitat, ho fem perquè hi ha un problema. Això fa que les criatures assocïin el sexe amb perill en lloc d’associar-lo amb la cura i el plaer".
Anomenar les parts del cos
Accions tan senzilles i quotidianes com anomenar les parts del cos pel seu nom amb els infants pot ser un dels factors preventius a l’hora de patir i explicar un abús per part d’una altra persona. Segons la psicòloga, "si nosaltres li diem mà a la mà i a la vulva li diem patatona, la canalla ja entèn que allà hi passa alguna cosa".
El fet que els infants coneguin les parts del seu cos i les sàpiguen anomenar pel seu nom sense tenir vergonya és clau perquè "podem explicar qui pot tocar què i en quines circumstàncies determinades". Crespi i Catalán remarquen que el fet que "els infants més vulnerables als abusos són aquells que no tenen la informació perquè el coneixement és un gran element de protecció".
Des dels bolquers
Les professionals apunten que és important entendre que l’educació sexual dels infants ha de començar en el moment del seu naixement perquè "quan no ho fem, la canalla es va construint idees per omplir els forats en blanc que nosaltres no omplim, i normalment els omplen amb mites i informació poc fiable".
Tot i que pugui sobtar, en els nadons es pot ensenyar educació sexual "a través de la comunicació no verbal , amb el respecte cap al cos de les criatures i el propi, anomenant les parts del seu cos pel seu nom i ensenyant que dir que no també és una opció vàlida".
En les primeres etapes s’ensenyen conecptes com els límits, l’amor o la seguretat i a mesura que van creixent s’introdueixen termes com les emocions o les relacions amb els altres. En la preadolescència, els canvis corporals, el desig o la pressió social.
L’educació sexual ha de ser un concepte ampli i inclusiu que segons les autores ha de tractar "pràctiques sexuals, corporalitat, emocions, diversitat, autoestima i el plaer com una font bàsica de benestar". El que no inclou la definició de Crespi i Catalán del terme educació sexual són "informacions que no pertoquen per l’edat perquè no hi ha capacitat de raonament ni tampoc la sexualització dels infants".
Psicòloga i sexologa consideren que la família té un paper protagonista en aquesta educació, que ha de ser recolzat per l’educació formal a través de l’escola. Segons expliquen, "el principal repte de les famílies és entendre la sexualitat com quelcom natural perquè a nosaltres ens han educat amb la sexualitat com un gran tabú".
La recomanació general és fer que els nens i nenes puguin confiar en els pares a l’hora de planetjar dubtes i que no els faci vergonya parlar del tema perquè s’ha fet un treball previ des de la primera etapa de la infantesa. El que s’hauria d’evitar és callar quan els infants fan "preguntes incòmodes", dir mentides o ridiculitzar els seus dubtes sobre aquest tema.
