En quin moment les nenes han de fer la primera visita al ginecòleg?
No hi ha una edat concreta establerta, però es recomana fer una consulta quan es comença a tenir relacions sexuals
Regió7
Un 72,2% de les noies d’entre 12 i 19 anys a l’Estat espanyol no han fet mai una visita al ginecòleg. Així ho revela un estudi elaborat per la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) en col·laboració amb Ausonia, que posa de manifest la manca de contacte de les adolescents amb els serveis de salut ginecològica.
Els especialistes recorden que no existeix una edat concreta establerta per a la primera visita ginecològica. Tot i això, recomanen acudir-hi sempre que aparegui algun símptoma o molèstia d’origen desconegut i, de manera preventiva, durant l’adolescència, per resoldre dubtes relacionats amb el desenvolupament corporal, el cicle menstrual, la higiene íntima o la sexualitat.
Un dels principals frens per a aquesta primera visita és la incomoditat o la por a l’exploració mèdica. Sobre aquest punt, l’exploració ginecològica varia segons si la pacient ha iniciat o no relacions sexuals amb penetració. Quan n’hi ha hagut, l’examen pot incloure l’ús de l’espècul, un instrument de plàstic de petites dimensions que permet observar la vagina i el coll de l’úter. Es tracta d’una prova no dolorosa i realitzada en condicions adequades.
Els experts també subratllen la importància de la confidencialitat. Les adolescents poden acudir soles a la consulta si així ho desitgen, i els professionals sanitaris estan obligats a respectar la seva intimitat.
L’accés a la primera visita es pot fer tant a través del metge de família com de la sanitat privada. A Catalunya, la xarxa de centres ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) ha facilitat en els darrers anys l’accés universal a l’atenció ginecològica i obstètrica, especialment entre la població jove.
Els professionals insisteixen que la visita és especialment recomanable quan s’inicien les primeres relacions sexuals. En aquest moment, el ginecòleg o la llevadora especialitzada pot assessorar sobre els diferents mètodes anticonceptius i prescriure el més adequat segons l’edat, les característiques i les necessitats de cada pacient. En població adolescent, habitualment es recomana l’ús del doble mètode: un sistema hormonal combinat amb un mètode barrera, com el preservatiu.
Aquest últim continua sent l’únic mètode que redueix de manera efectiva el risc de transmissió d’infeccions de transmissió sexual (ITS), la incidència de les quals es manté elevada i en augment, especialment entre joves que acaben d’iniciar la seva vida sexual. Actualment, es coneixen més de 20 microorganismes patògens transmissibles per contacte sexual, entre els quals el VIH, la sífilis, l’herpes, les hepatitis, la clamídia o la gonorrea. Tot i la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH), encara existeix risc d’infecció, que pot provocar berrugues genitals i lesions al coll de l’úter, amb potencial evolució cap al càncer de cèrvix.
A partir de l’inici de les relacions sexuals, els especialistes recomanen fer revisions ginecològiques periòdiques, com a mínim cada tres anys, aprofitant per realitzar el cribratge del càncer de coll uterí, una de les principals estratègies de prevenció d’aquesta malaltia.
