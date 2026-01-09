Laura Gómez Moreno, nutricionista: “El material de les paelles, els perfums i els gels poden afectar la tiroide”
L’especialista en nutrició integrativa i psiconeuroimmunologia observa una tendència creixent cap a la recerca d’una alimentació saludable i de qualitat de vida, en contraposició a les dietes restrictives, i destaca que el nivell d’estrès amb què vivim afecta molt el sistema digestiu
J. Hernández
La psiconeuroimmunologia és una ciència interdisciplinària que estudia la interacció entre la ment i els sistemes nerviós, endocrí i immunitari, i revela com les emocions i l’estrès afecten directament la nostra salut física i a l’inrevés. Promou un enfocament integral de la nutrició, l’exercici, la gestió de l’estrès i l’estil de vida per prevenir i tractar malalties, des de trastorns autoimmunes fins a problemes emocionals i crònics. L’especialista alacantina Laura Gómez Moreno ens en dona les claus.
Any nou, propòsits nous. Quins són els punts bàsics en què cal fonamentar una alimentació més saludable?
Una alimentació més equilibrada i saludable avui dia consisteix a buscar l’equilibri del cos des de dins, perquè una dieta, per exemple, restrictiva i plena de prohibicions pot desregular el metabolisme de certs òrgans, generar desequilibris i provocar dèficits, per exemple, a la tiroide, fent que es vegi alterada. Jo treballo des d’un enfocament integratiu i funcional, basant-me sobretot en la psiconeuroimmunologia. És a dir, quan ve un pacient, per exemple, amb una patologia, sobretot a nivell digestiu —que és el que tracto més—, amb una dermatitis o una migranya, busco què ho ha desencadenat o quin desequilibri hi ha al cos que ha portat aquella persona a patir aquesta patologia. Aquesta és la part que treballo a la consulta.
És un treball individualitzat amb cada pacient?
Exacte. Cada pacient és diferent, cada pauta és distinta, i tot això es veu des del primer moment a la consulta. Per anar progressant segons l’objectiu amb què el pacient hi ha acudit, es treballa en profunditat cadascun dels seus hàbits. No és només a nivell de l’alimentació, sinó també d’hàbits de vida, eliminació de tòxics —per exemple, els de les paelles—, el tipus i la qualitat del son, els ritmes circadians, etc.
Material nociu
Què passa amb les paelles?
Parlem del material amb què estan fetes. Perquè, al final, per exemple, quan hi ha un hipotiroïdisme, cuinar sempre amb la mateixa paella pot estar alterant la tiroide del pacient (el material d’aquests estris de cuina és el tefló). Igual que passa amb els perfums, els gels… Hi ha moltes coses que intervenen. No és només la nutrició basada en “pots menjar això o allò”, sinó que és un conjunt més integrador, més global, que es va aplicant perquè la persona faci una sèrie de canvis en la seva vida i millori la seva salut. He esmentat la tiroide, però podria ser qualsevol altre tipus de patologia.
Comença a arrelar a poc a poc aquesta nova visió de l’alimentació i la nutrició?
Sí, m’agradaria que es donés més a conèixer i que no es veiés l’alimentació només com una qüestió relacionada amb la pèrdua de pes o amb dietes prohibitòries i restrictives, sinó com un enfocament de salut i de qualitat de vida.
Després de Nadal la gent s’apunta a dietes miracle o busca mètodes més saludables?
Ara mateix moltes persones busquen tenir una alimentació saludable, trobar-se bé i tenir una millor qualitat de vida, enfront del “vull perdre cinc quilos amb una dieta que em prohibeixi i em tregui aliments”, perquè al final passen gana, no les fan a gust i els duren dos mesos. Després les abandonen i, a més, de vegades es produeix l’efecte rebot.
Realment ara mengem tan malament com es diu?
Hi ha de tot. El que passa és que hi ha persones que pensen que ho estan fent bé, que s’estan traient aliments perquè diuen que els senten malament o creuen que tenen un determinat tipus d’inflamació, i no són aquests els aliments que els perjudiquen, sinó uns altres. També passa que poden estar combinant aliments sense saber si ho fan bé o no. Per exemple: “no sopo per perdre pes”. Potser la qüestió no és no sopar, sinó saber què sopar.
Perfils
Quin perfil de pacient té a la consulta? Hi ha algun grup que s’interessi més per la nutrició integral?
Solen ser més dones en edat de menopausa. Entre els 30 i els 40 anys també venen per problemes digestius. Però, sobretot, són dones.
De les conductes que tenim, què està influint negativament en la salut?
El primer de tot és el nivell d’estrès de la vida que portem, que afecta molt el sistema digestiu. Quan s’altera l’estómac, les pacients comencen a reduir i a eliminar aliments, i això encara altera més el cos. Es veu afectat el metabolisme, la qualitat del son, i es pot arribar a desregular, per exemple, el colesterol. Aquesta restricció o aquest “em trec tal aliment perquè em senta malament” influeix i perjudica altres funcions del cos.
Es nota un increment de consultes en aquesta època de l’any, després de Nadal?
Sí. Quan comença l’any és quan la gent vol perdre pes. Les persones que volen aprimar-se s’hi preocupen més en aquesta època.
És positiu el dejuni?
El dejuni és un mètode que ajuda molt quan hi ha resistència a la insulina, un cos estressat per inflamació crònica, o quan cal regenerar teixits danyats, treballant des de dins i reforçant el sistema immunitari. Quan s’utilitza per perdre pes, cal valorar-lo i adaptar-lo a cada persona, ja que no totes tenen la capacitat de portar-lo bé i, segons com funcioni el seu organisme, els pot anar bé o no. Si el dejuni és molt llarg, pot afectar a nivell hormonal o fins i tot augmentar el nivell d’estrès que ja es pateix. Per això és important individualitzar cada cas.
L’estómac, el nucli
Com veu el paper que tenen actualment els nutricionistes i dietistes a la societat?
Cada vegada es posa més èmfasi en cuidar-se a través de l’alimentació. La gent es preocupa més pel que menja perquè estan apareixent cada cop més patologies, sobretot malalties digestives. Al final, trobar-se malament de l’estómac influeix en tot, perquè és a través d’ell que mengem. La gent insisteix molt en això, a cuidar sobretot l’alimentació.
I per què apareixen més patologies digestives?
Jo ho enfoco molt a l’estrès i a la qualitat de vida, però no podria donar un diagnòstic concret de si es deu a una cosa o a una altra, perquè no ho sabem. Sé que fa uns cinc anys aproximadament que estan apareixent més i que des de llavors s’han incrementat. Pot ser per la qualitat dels aliments, que cada vegada és pitjor, per més estrès, per la covid i les vacunes… no ho sabem exactament. També la pandèmia pot ser una raó: quedar-nos tancats tant de temps d’un dia per l’altre ens va afectar moltíssim a nivell emocional.
