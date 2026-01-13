No cuinis hamburgueses així: el xef manresà Jordi Cruz explica l’error que has d’evitar i que pot acabar en intoxicació
El cuiner televisiu bagenc adverteix que no coure aquest aliment de manera correcta pot comportar un risc per a la salut
"La majoria de la gent no sap fer hamburgueses de forma segura". El cuiner de Manresa Jordi Cruzalerta al seu perfil de TikTok dels perills de no cuinar correctament aquest producte tan habitual a les nostres neveres. No coure’l de manera adequada pot acabar provocant intoxicacions alimentàries, segons el jurat de MasterChef i guanyador de diverses estrelles Michelin.
Cruz compara el procés de fer una hamburguesa amb el d’elaborar una peça de llom. En tots dos casos només cal una paella i un raig d’oli, fet que pot portar a pensar que es poden cuinar de la mateixa manera. Tanmateix, hi ha un factor clau que cal tenir molt en compte per evitar riscos per a la salut: la cocció.
Els perills de no cuinar bé la carn
La carn crua o poc feta pot ser perillosa, sobretot per la presència de bacteris i paràsits. En el cas de peces de carn senceres, com el llom, el risc es concentra principalment a la superfície. “Bacteris com l’E. coli o la salmonel·la es troben a l’exterior”, explica el xef de Manresa. “Quan la carn entra en contacte amb una paella ben calenta, aquests bacteris moren”, afegeix. Un cop cuinada aquesta capa exterior, el risc desapareix, fet que permet que “fins i tot es pugui menjar la carn poc feta”.
La situació canvia radicalment quan la carn es pica per elaborar una hamburguesa. En aquest cas, els bacteris ja no es queden només a la superfície, sinó que es distribueixen per tot l’interior de la peça. “Tots els bacteris acaben barrejats, i això fa imprescindible coure completament l’hamburguesa”, adverteix Cruz. Per fer-ho correctament, el cuiner recomana "carameritzar-la" per fora i, després, assegurar-se que el cor de la peça arriba als 70 graus. Aquesta temperatura permet eliminar bacteris perillosos i, en conseqüència, reduir significativament el risc d’intoxicació alimentària.
