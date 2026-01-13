Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central
La cocaïna és la segona droga que genera més demandes d’ajuda professional a les comarques de la Catalunya central, només per darrera de l’alcohol
Els tractaments per la dependència al cànnabis han augmentat un 180% a les comarques centrals durant l’última dècada. Les darreres dades disponibles de l’institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT), corresponents a l’any 2023, mostren una tendència a l’alça en els tractaments per l’addicció en totes les drogues, però les persones que demanen ajuda per deixar el tabac, encara avui una de les drogues més esteses socialment, no representa ni l’1% del total.
Segons les dades recopilades per l’IDESCAT, el 2023 es van començar 789 tractaments per drogodependència a les comarques centrals, un 72% més que deu anys abans, que en van ser 458. Aquest augment no és necessàriament una mala notícia, perquè no indica un augment en el consum, sinó en l’inici de tractaments per combatre les addiccions.
La cocaïna ocupa el segon lloc
Una de les tendències més rellevants observades en els darrers anys a les comarques centrals pel que fa als tractaments per addiccions a substàncies és el fet que els tractaments per cocaïna superen els que genera el cànnabis, tot i aquest augment exponencial de la droga que engloba la marihuana i l'haixix en l'última dècada. Aquest fet indica que la cocaïna genera més addictes que demanen ajuda que no pas la marihuana o l'haixix, tot i que en un primer moment pugui semblar el contrari per la normalització del consum.
L’alcohol continua sent la droga que genera més tractaments en el territori amb 340 casos, 157 dels quals al només al Bages. L’alcohol també és l’única substància que ha provocat l’inici de tractaments en totes les comarques que formen la regió central de Catalunya, tant el 2023 com una dècada abans. En el segon lloc del rànquing hi ha la cocaïna, una droga que ha passat de generar 123 tractaments el 2013 a 220 l’any 2023 a la regió central.
Aquesta segona posició podria ser presa pel cànnabis si les tendències de tractaments continuen com fins ara. És l’augment més important amb molta diferència respecte de les altres substàncies, ja que el 2013 va provocar 45 tractaments mentre que el 2023 la xifra va augmentar fins als 129 en el territori que comprèn les comarques de la Catalunya central.
Si s’observen les dades del conjunt de Catalunya, el perfil majoritari de les persones que van començar un tractament per dependència a la cocaïna eren homes d’entre 40 i 44 anys. Les dones només representen un 18,8% de les persones que van començar a tractar-se per aquesta substància. Si es mira en el total de drogues analitzades per l’IDESCAT, els homes representen més del 75% del total de persones que van començar un tractament per drogodependència al país.
Més heroïna al Bages
L’heroïna no es va quedar a la dècada dels 80 i les dades publicades per l’IDESCAT així ho demostren. Els tractaments per aquesta droga s’han mantingut pràcticament iguals en aquesta darrera dècada a la Catalunya central, al voltant de la trentena. No obstant això, els tractaments per heroïna al Bages han tingut un augment molt significatiu durant els últims anys. En aquesta comarca el 2013 es van començar 5 tractaments per heroïna, mentre que deu anys després van ser 21.
Tenint en compte que el 2013 no existien les comarques del Moianès, que va néixer el 2015, ni el Lluçanès, que ho va fer l'any 2021, es pot afirmar que la situació de la drogodependència en totes les comarques que formen la regió central és més preocupant que fa una dècada. Els tractaments iniciats per totes les drogues ha tingut un augment més o menys significatiu. A banda del cas més extrem del cànnabis, les persones que demanen ajuda per deixar l’alcohol han augmentat un 45,3% arribant fins als 340 tractaments l’any 2023.
