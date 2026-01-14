Així és Recigarum, el fàrmac per deixar de fumar en 25 dies que finança Sanitat: en solució oral i amb gust de menta
Esteve Fernández Secretari general de Salut Pública de la Generalitat: "Si baixés el consum de tabac hi hauria un 90% menys de càncers de pulmó"
Nieves Salinas
Adamed Laboratorios ha presentat aquest dilluns una nova forma d’administrar Recigarum, un dels medicaments finançats pel Ministeri de Sanitat per deixar el tabac. La novetat és que ara es pot administrar per via oral. Està indicat en adults per al tractament de la dependència tabàquica i la reducció de l’ansietat. El seu objectiu final és l’abandonament permanent del consum de productes nicotínics.
Aquest fàrmac en solució oral —i aquesta és la novetat— aporta una nova forma farmacèutica com a alternativa per al tractament del tabaquisme, explica el laboratori. Té una durada de 25 dies i s’ha de prendre seguint la pauta següent: del primer al tercer dia, una dosi cada dues hores (màxim sis al dia); del quart al dotzè dia, una pastilla cada 2,5 hores (màxim cinc); del 13è al 16è dia, una cada tres hores (màxim quatre); del 17è al 20è dia, una càpsula cada cinc hores (màxim tres dosis al dia); i del 21è al 25è dia, mitja dosi al dia (màxim dues).
Fracàs del tractament
A més, indica el laboratori, s’ha de deixar de fumar completament el cinquè dia i, en cas de recaiguda o fracàs del tractament, aquest s’ha d’interrompre i es podrà reprendre al cap de 2 o 3 mesos. El medicament es presenta en un únic envàs multidosi, suficient per completar els 25 dies de tractament: el contingut de la solució és de 22 ml, que correspon a un mínim de 100 dosis (pressions).
Aquest fàrmac és una solució oral presentada en una bomba dosificadora: cada dosi (una pressió) subministra 0,19 ml de solució amb 1,5 mg del principi actiu, equivalent a un comprimit homòleg, assenyala la companyia.
Líquid incolor
La solució oral, que és la novetat d’aquest fàrmac per deixar de fumar, és un líquid incolor a groc, transparent i amb gust de menta. Es pot administrar amb o sense aigua o líquid. “La disponibilitat d’aquest medicament representa una innovació rellevant en el tractament farmacològic del tabaquisme, perquè amplia les possibilitats d’administració més enllà dels comprimits tradicionals. Aquesta formulació pot millorar l’adherència en determinats perfils de pacients”, comenta el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz, especialista en Pneumologia i expert en tabaquisme.
El medicament està finançat pel Sistema Nacional de Salut (SNS) per a determinades indicacions i condicions, precisa el laboratori: “L’impacte dels fàrmacs depèn que estiguin finançats i accessibles a tots els fumadors. L’evidència demostra que la finançament incrementa de manera significativa els intents d’abandonament, l’abstinència mantinguda i redueix les desigualtats socials en salut”, assenyala el doctor Raúl de Simón, coordinador del grup de treball de Tabaquisme de SEMERGEN i especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
“Les condicions de finançament són massa restrictives”
“Les condicions de finançament per als fàrmacs de cessació tabàquica fixades pel Ministeri de Sanitat són excessivament restrictives, i exclouen la majoria de fumadors. I els seus criteris no estan consensuats amb els professionals sanitaris ni basats en arguments científics validats. Garantir l’accés universal als fàrmacs per deixar de fumar és una intervenció cost-efectiva, alineada amb les recomanacions de l’OMS i les principals guies clíniques”, conclou el metge.
