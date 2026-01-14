L'activitat física, una aliada en la lluita contra el càncer
La pràctica regular esportiva millora la qualitat de vida dels pacients amb càncer i s'associa a una reducció de fins al 20% de la mortalitat.
Cecilia Vega
La relació entre esport i salut és un dels grans consensos a nivell mèdic i científic. Més enllà de la prevenció, l’activitat física s’ha consolidat com una eina capaç de millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer, servir de suport durant el tractament i afavorir la recuperació física i emocional.
Aquesta visió, compartida per institucions, professionals i pacients, va ser l'eix central de la taula rodona “L'activitat física, una aliada en la lluita contra el càncer”, celebrada dins el marc del I Fòrum d'Esport i Salut, impulsat per Diario Sport i Prensa Ibérica. A la trobada, moderada pel periodista Denís Iglesias, hi van participar Fernando Granell, director de l'àrea d'oncologia de Bristol Myers Squibb; Ángel Carrasco, coordinador de la Unitat d'Exercici Espai Actiu de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i Virginia Torrecilla, excapitana de la Selecció Femenina de futbol.
Esport: benestar físic i emocional
La taula va posar el focus en la manera com el moviment i l'exercici poden marcar la diferència en el dia a dia de les persones amb càncer, un missatge recolzat tant per l'evidència científica com per l'experiència dels qui, com Virginia Torrecilla, han viscut la malaltia en primera persona.
L'exfutbolista mallorquina, que va superar un tumor cerebral diagnosticat el 2020, va relatar com l'esport es va convertir en un suport clau durant la malaltia, no només des del punt de vista físic, sinó també psicològic. "Quan vaig emmalaltir no podia tocar la pilota, però sortir a córrer al camp era la meva via d'escapament, cosa que em donava força i ajudava a deixar enrere els problemes. Vaig estar un any en tractament i vaig entrenar fins que no em vaig poder aixecar. Per mi l'esport va ser fonamental", va relatar durant la seva intervenció.
Ningú es penedeix de ser valent. La vida ens dona molts cops, però sempre val la pena arribar fins al final i lluitar amb força
A partir d'aquesta vivència personal, Fernando Granell va subratllar que "l'aparició de la malaltia afecta totes les dimensions de la vida d'una persona, no només la salut física, sinó també el benestar emocional i les relacions personals. Hem d'ajudar els pacients a recuperar l'esperança, la confiança i el control de la pròpia vida, i l'esport pot ser un aliat fonamental en aquest procés". A més, va afegir que l'activitat física no només pot ser aquesta 'via d'escapament' que ajuda el pacient a sentir-se millor, sinó que contribueix a la prevenció de determinats tipus de càncer -com el de mama, còlon o estómac-, millora la tolerància als tractaments, potencia la seva efectivitat i s'associa a una reducció significativa -al voltant del 20%- de la mortalitat.
L'activitat física es consolida com un element clau per fer front a la malaltia des d'una perspectiva física i emocional
Programes adaptats i individualitzats
Des de l'Associació Espanyola, a través de la seva Unitat d'Exercici i Espai Actiu, ofereixen acompanyament, orientació i programes adaptats perquè els pacients integrin de manera efectiva l'esport a les seves vides, gaudint de tots els beneficis.
Com va explicar Ángel Carrasco, coordinador d'aquesta unitat, "quan una persona arriba per primera vegada ho fa amb moltes pors i dubtes. El nostre missatge és clar: tens en l'exercici físic una eina molt poderosa per millorar la teva qualitat de vida. Els ajuda a formar part activa del procés i a millorar la seva autoestima, confiança i benestar".
Carrasco va destacar que l'exercici físic s'integra dins un model d'atenció multidisciplinar i individualitzat segons la fase de la malaltia i l'estat físic de cada persona. "Quan els expliques què es fa, per què es fa i com es fa, la por es transforma en seguretat i confiança", va assenyalar, i va celebrar com molts pacients, fins i tot aquells sense hàbits esportius previs, aconsegueixen adherir-se a l'activitat física i mantenir-la en el temps.
Durant el procés oncològic veiem com persones que mai no havien tingut hàbits esportius s'adhereixen a l'exercici físic i el mantenen en el temps
Investigació i innovació
La conversa també va mirar el futur del tractament oncològic, un horitzó marcat per la innovació i per una medicina cada cop més personalitzada. Fernando Granell va explicar que el desenvolupament de teràpies com la immunoteràpia, les teràpies cel·lulars i noves línies de recerca centrades en la degradació de proteïnes estan canviant l'abordatge del càncer. Aquestes darreres no busquen únicament inhibir les proteïnes implicades en el desenvolupament tumoral, sinó destruir-les, obrint noves vies terapèutiques. “L'objectiu és poder oferir tractaments cada cop més adaptats a les característiques de cada pacient, perquè puguin viure més temps i amb millor qualitat de vida”, va assenyalar. En aquest context, Granell va destacar el paper de la investigació clínica dins de Bristol Myers Squibb, amb més de 200 assaigs en marxa a Espanya i més de 4.300 pacients reclutats, dels quals més del 80% es concentren a l'àrea oncohematològica. A més, va subratllar la importància del centre de recerca que la companyia té a Sevilla, referent en investigació bàsica i un dels més importants d’aquestes característiques a Europa.
D'acord amb el compromís amb la investigació i la prevenció, Granell va repassar també les aliances que la farmacèutica manté amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, la Fundació Ricky Rubio i l'Associació d'Afectats per Càncer de Pulmó, entre altres entitats. Aquests projectes busquen promoure hàbits de vida saludables des d'edats primerenques i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb el càncer.
Per a tots ells, Virginia Torrecilla va llançar un missatge: "Ningú es penedeix de ser valent. La vida ens dona molts cops, però sempre val la pena arribar fins al final i lluitar amb força". Una lluita que, com es va evidenciar a la taula rodona, no es lliura en solitari: la innovació, la investigació, l'acompanyament integral i l'esport estan al servei del benestar físic i emocional del pacient, contribuint a construir un model assistencial més humà, integral i personalitzat.
