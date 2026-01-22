Embaràs: com cuidar la salut amb un seguiment adequat
El seguiment prenatal a Mutuacat és rigorós i acurat, amb visites i proves al llarg de tot el període de gestació per garantir la seguretat i el benestar de la mare i el fetus en tot moment
MUTUACAT
L’embaràs és un procés fisiològic natural que, tot i desenvolupar-se habitualment sense complicacions, requereix un seguiment mèdic acurat per garantir el benestar de la mare i del fetus i reduir riscos evitables. Conèixer quins hàbits són recomanables, quines pràctiques cal evitar i com s’organitza el calendari de visites i proves ajuda a viure aquesta etapa amb més seguretat i tranquil·litat.
Des de l’inici de la gestació, és fonamental mantenir una alimentació equilibrada i segura, amb una hidratació adequada i la suplementació indicada pel professional sanitari, com l’àcid fòlic i el ferro. L’activitat física moderada, adaptada a cada trimestre i a l’estat de salut de la gestant, també contribueix al benestar general, així com tenir cura de la salut bucodental i realitzar revisions periòdiques. Davant qualsevol símptoma intens, dolor persistent o febre, cal consultar el metge sense demora.
Paral·lelament, durant el període de gestació és imprescindible evitar el consum d’alcohol, tabac i drogues, així com limitar les begudes estimulants. També es recomana no ingerir carns crues ni productes no pasteuritzats, ja que poden comportar riscos infecciosos, i no prendre medicació sense prescripció mèdica. Encara que l’embaràs evolucioni favorablement, no s’han d’ajornar les visites de control ni sotmetre’s a esforços físics intensos o situacions d’estrès prolongat.
El seguiment prenatal s’organitza habitualment per trimestres. Durant el primer trimestre, entre les setmanes 1 i 13, l’objectiu principal és confirmar l’embaràs, valorar possibles factors de risc i planificar el seguiment. La visita inicial se situa habitualment entre les setmanes 8 i 13 i inclou una revisió clínica completa, consell nutricional i la programació de les primeres proves.
Al segon trimestre, que comprèn aproximadament de les setmanes 14 a la 27, el seguiment se centra a valorar l’anatomia fetal i detectar possibles complicacions de forma precoç. Si l’embaràs evoluciona amb normalitat, els controls solen ser mensuals i inclouen la revisió de símptomes, el benestar maternofetal i la mesura de l’alçada uterina i del pes matern.
El tercer trimestre està orientat a la preparació del part i a la reducció dels riscos neonatals. Les visites es fan amb més freqüència, inicialment cada dues setmanes i, a partir de la setmana 36, de manera setmanal fins al part. En aquesta etapa es controla la posició fetal, es concreta el pla de part i es realitzen sessions d’educació maternal.
Amb un seguiment prenatal adequat i l’acompanyament professional corresponent com el que s’ofereix des de Mutuacat, la gran majoria d’embarassos i parts es desenvolupen de manera segura. Disposar d’una assegurança mèdica pot facilitar un control més continu, una major continuïtat assistencial i més comoditat en el moment del part, aportant tranquil·litat en una etapa vital tan rellevant.
