Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Manresa acollirà jornades professionals sobre l’abús sexual a menors d’edat

El cicle formatiu per a professionals sobre Abús Sexual Infantil, organitzat per l'Equip Alastrué, abordarà la problemàtica des de la conscienciació fins a la intervenció clínica

L'abús sexual a infants és encara una realitat

L'abús sexual a infants és encara una realitat / freepik

Regió7

Manresa

L’abús sexual infantil encara és una de les realitats més difícils de la nostra societat. Silenciada, sovint mal entesa i encara envoltada de mites, aquest tipus de violència exigeix una resposta que vagi molt més enllà de la reacció puntual. És una realitat complexa que requereix formació, criteri i responsabilitat col·lectiva. Amb aquesta voluntat neix el cicle formatiu per a professionals sobre Abús Sexual Infantil, organitzat per l'Equip Alastrué, que tindrà lloc a Manresa entre finals de gener i principis de febrer de 2026.

Adreçat a professionals dels àmbits educatiu, social, sanitari, esportiu i comunitari, el cicle proposa un recorregut rigorós i progressiu per abordar una problemàtica d’alta complexitat. No es tracta només d’aprendre què és l’abús sexual infantil, sinó d’entendre com es manifesta, com es revela, com s’ha d’actuar i quina responsabilitat assumeixen les institucions i els professionals que treballen amb infants i adolescents.

El cicle s’inicia el divendres 30 de gener de 2026 amb un taller conduït per la Fundació Vicki Bernadet, entitat de referència en l’atenció a víctimes d’abús sexual infantil. La sessió posa el focus en la conscienciació, la prevenció i la protecció, però també en aquells moments delicats que sovint generen més dubtes: la revelació, els primers passos després de detectar una sospita i els circuits de derivació. Són situacions en què una mala actuació pot generar més dany que ajuda, i on el criteri professional esdevé clau.

El segon taller, previst per al dissabte 31 de gener, aborda un dels grans malentesos que encara persisteixen en l’imaginari col·lectiu: la confusió entre pedofília i pederàstia. De la mà de l’Associació Àngel Blau, la sessió ofereix claredat conceptual i evidència científica, desmuntant mites que dificulten la prevenció real i la presa de decisions responsables. Entendre bé els conceptes no és una qüestió teòrica: és una eina de protecció.

Intervenir millor

El cicle es tanca el divendres 6 de febrer amb una mirada centrada en la detecció precoç i la intervenció clínica. El model Barnahus, juntament amb l’expertesa d’Eva Garriga (Equip Alastrué), permet apropar-se als factors de risc, als indicadors d’alerta i a les estratègies d’intervenció des d’una perspectiva pràctica, incorporant un cas clínic realista. La sessió posa en relleu una idea clau: com més aviat es detecta, més possibilitats hi ha de reduir el dany.

Responsabilitat compartida

Tots tres tallers tindran lloc a la Sala FUB2 de Manresa, des de 2/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia, i es poden cursar conjuntament mitjançant un pack formatiu, les entrades s'han de comprar per internet. L’organització recomana aquesta opció per garantir una visió completa i coherent del fenomen.

Més enllà de les dates i els continguts, el cicle llança un missatge clar: confondre conceptes no protegeix els infants i adolescents. La prevenció real no és improvisada ni intuïtiva; requereix coneixement, mirada crítica i compromís professional.

Notícies relacionades

Perquè la protecció de la infància no comença quan el dany ja està fet. Comença molt abans, quan els adults decideixen formar-se per mirar, entendre i actuar millor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  3. Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
  4. La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
  5. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
  6. Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
  7. Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
  8. La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova

Manresa acollirà jornades professionals sobre l’abús sexual a menors d’edat

Manresa acollirà jornades professionals sobre l’abús sexual a menors d’edat

En marxa la reunió entre el Govern, Adif, Renfe i els maquinistes per abordar la represa del servei de Rodalies

En marxa la reunió entre el Govern, Adif, Renfe i els maquinistes per abordar la represa del servei de Rodalies

Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família

Rescaten en bon estat Boro, el gos perdut després de l’accident d’Adamuz, que ja es troba amb la seva família

Renfe comença a retirar el tren accidentat a Gelida

Renfe comença a retirar el tren accidentat a Gelida

La Fundació Montepio del Bages-Berguedà recull els 6.000 euros del Premi Simeó Selga

La Fundació Montepio del Bages-Berguedà recull els 6.000 euros del Premi Simeó Selga

Semaf rebutja "anticipar terminis" per reprendre el servei i avisa d'un trencament de la confiança amb Renfe i Adif

Semaf rebutja "anticipar terminis" per reprendre el servei i avisa d'un trencament de la confiança amb Renfe i Adif

Óscar Puente demana «temps» als maquinistes i defensa que les vies de Rodalies són segures

Óscar Puente demana «temps» als maquinistes i defensa que les vies de Rodalies són segures

Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres

Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
Tracking Pixel Contents