Manresa acollirà jornades professionals sobre l’abús sexual a menors d’edat
El cicle formatiu per a professionals sobre Abús Sexual Infantil, organitzat per l'Equip Alastrué, abordarà la problemàtica des de la conscienciació fins a la intervenció clínica
L’abús sexual infantil encara és una de les realitats més difícils de la nostra societat. Silenciada, sovint mal entesa i encara envoltada de mites, aquest tipus de violència exigeix una resposta que vagi molt més enllà de la reacció puntual. És una realitat complexa que requereix formació, criteri i responsabilitat col·lectiva. Amb aquesta voluntat neix el cicle formatiu per a professionals sobre Abús Sexual Infantil, organitzat per l'Equip Alastrué, que tindrà lloc a Manresa entre finals de gener i principis de febrer de 2026.
Adreçat a professionals dels àmbits educatiu, social, sanitari, esportiu i comunitari, el cicle proposa un recorregut rigorós i progressiu per abordar una problemàtica d’alta complexitat. No es tracta només d’aprendre què és l’abús sexual infantil, sinó d’entendre com es manifesta, com es revela, com s’ha d’actuar i quina responsabilitat assumeixen les institucions i els professionals que treballen amb infants i adolescents.
El cicle s’inicia el divendres 30 de gener de 2026 amb un taller conduït per la Fundació Vicki Bernadet, entitat de referència en l’atenció a víctimes d’abús sexual infantil. La sessió posa el focus en la conscienciació, la prevenció i la protecció, però també en aquells moments delicats que sovint generen més dubtes: la revelació, els primers passos després de detectar una sospita i els circuits de derivació. Són situacions en què una mala actuació pot generar més dany que ajuda, i on el criteri professional esdevé clau.
El segon taller, previst per al dissabte 31 de gener, aborda un dels grans malentesos que encara persisteixen en l’imaginari col·lectiu: la confusió entre pedofília i pederàstia. De la mà de l’Associació Àngel Blau, la sessió ofereix claredat conceptual i evidència científica, desmuntant mites que dificulten la prevenció real i la presa de decisions responsables. Entendre bé els conceptes no és una qüestió teòrica: és una eina de protecció.
Intervenir millor
El cicle es tanca el divendres 6 de febrer amb una mirada centrada en la detecció precoç i la intervenció clínica. El model Barnahus, juntament amb l’expertesa d’Eva Garriga (Equip Alastrué), permet apropar-se als factors de risc, als indicadors d’alerta i a les estratègies d’intervenció des d’una perspectiva pràctica, incorporant un cas clínic realista. La sessió posa en relleu una idea clau: com més aviat es detecta, més possibilitats hi ha de reduir el dany.
Responsabilitat compartida
Tots tres tallers tindran lloc a la Sala FUB2 de Manresa, des de 2/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia, i es poden cursar conjuntament mitjançant un pack formatiu, les entrades s'han de comprar per internet. L’organització recomana aquesta opció per garantir una visió completa i coherent del fenomen.
Més enllà de les dates i els continguts, el cicle llança un missatge clar: confondre conceptes no protegeix els infants i adolescents. La prevenció real no és improvisada ni intuïtiva; requereix coneixement, mirada crítica i compromís professional.
Perquè la protecció de la infància no comença quan el dany ja està fet. Comença molt abans, quan els adults decideixen formar-se per mirar, entendre i actuar millor.
