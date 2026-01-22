Prematurs extrems reben sang de cordó umbilical en lloc de la d’adults en un assaig innovador a Barcelona
El Banc de Sang i l’Hospital Clínic fan una crida a la donació de cèl·lules mare davant la davallada dels darrers anys
Laura Fíguls (ACN)
Els nadons prematurs extrems, els que neixen abans de les 28 setmanes d’embaràs, necessiten sovint transfusions per anèmia i reben la sang de donants adults. L’Hospital Clínic de Barcelona i el Banc de Sang i Teixits (BST) han impulsat un assaig per demostrar que la sang de cordó umbilical redueix el risc de les complicacions relacionades amb la prematuritat i pal·lia els efectes secundaris associats a la transfusió d’adults. Es tracta d'un estudi innovador, el segon al món, que s’ha realitzat entre el 2023 i el 2025 amb 41 nadons. Paral·lelament, el BST fa una crida a la donació de sang de cordó davant la caiguda dels darrers anys, amb encara no 1.200 donacions el 2025 a Catalunya, mentre que fa una dècada se situaven en unes 5.000 anuals.
Un estudi a Itàlia publicat el 2025 va demostrar els beneficis de la sang de cordó umbilical per a prematurs extrems que necessiten una transfusió. És un nou ús terapèutic de la sang del cordó, una font de cèl·lules mare amb importants aplicacions en recerca i en medicina, com trasplantaments en pacients amb leucèmia.
Per validar la viabilitat d’aquest tipus de transfusions a Catalunya, l’Hospital Clínic, a la seu de Maternitat, i el Banc de Sang van endegar un assaig clínic, els resultats del qual es van presentar al Congrés de Societats Europees de Neonatologia i s’han donat a conèixer aquest dijous en una roda de premsa.
“Hem demostrat que el circuit és factible i segur a Catalunya. I molt important, que conservem el perfil sanguini d'aquests nadons, ja que es manté semblant al dels prematurs que no requereixen una transfusió”, ha assenyalat el doctor Miquel Alsina, adjunt del Servei de Neonatologia de l'Hospital Clínic Barcelona i impulsor de l'estudi.
L’assaig mostra que la sang del cordó umbilical és probablement una alternativa més protectora per als nadons que han nascut abans de les 28 setmanes de gestació i amb immaduresa en molts òrgans, ja que és fisiològicament més compatible amb els petits receptors que la sang d’adults i pot ajudar a pal·liar les complicacions associades a la prematuritat com la retinopatia, la brancodisplàsia pulmonar o l’enterocolitis necrosant.
La sang de cordó umbilical conté un tipus d'hemoglobina anomenada hemoglobina fetal (HbF) que pot ser beneficiosa per als nadons prematurs, ja que evita el dany per sobreexposició a l'oxigen que provoca l'hemoglobina de l'adult en aquests infants. Els resultats de l'estudi previ a Itàlia confirmen que els nivells d'HbF més elevats podrien protegir contra l'excés d'oxigenació dels teixits vulnerables com la retina dels nadons prematurs.
Després de la fase I de l’assaig clínic, el següent pas previst és un estudi multicèntric amb diverses maternitats de Barcelona i amb molts més pacients, que s’iniciarà a partir del 2026 i que està pendent de finançament.
Si aquestes transfusions acaben tenint l’evidència dels estudis científics podrien acabar sent la pràctica estàndard, en lloc de recórrer a donants adults. Per als impulsors de l’estudi, la principal complicació rau en la logística de disposar d’un abastiment continu amb coordinació a nivell clínic.
Crida a donar davant el descens de la natalitat i la preservació en bancs privats
El director del Banc de Cordó del BST, Jesús Fernández, ha fet una crida a les donacions de sang de cordó umbilical, sobretot davant la davallada dels últims anys, que ha atribuït a diversos factors, com el descens de la natalitat. També, la pandèmia de la covid; el desconeixement de la donació de cordó entre la població i una manca d'informació a les embarassades sobre la seguretat d’aquesta pràctica.
Fernández ha reconegut que una altra causa darrere aquesta baixada de les donacions és la possibilitat de conservar en bancs privats el cordó umbilical del bebè per si en el futur el necessités i el pogués fer servir davant eventuals malalties. Ara bé, ha afirmat que les societats científiques no en recomanen aquest ús “principalment perquè la probabilitat que una persona pugui necessitar la seva donació és pràcticament nul·la”. “És una pràctica que no està avalada per les societats científiques i el Banc de Sang es basa en l'evidència”, ha recalcat.
