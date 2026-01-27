Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Clínica Sant Josep incorpora l’especialitat de Nefrologia

Aquesta nova consulta se suma als serveis mèdics del centre i permet consolidar el model d’atenció centrat en oferir unitats i serveis multidisciplinaris

La Clínica Sant Josep amplia la seva cartera de serveus amb l’especialitat de Nefrologia

La Clínica Sant Josep amplia la seva cartera de serveus amb l’especialitat de Nefrologia / Clínica Sant Josep

Clínica Sant Josep

Manresa

La Clínica Sant Josep de Manresa continua ampliant la seva oferta assistencial amb la incorporació de la Nefrologia com a nova especialitat mèdica. Aquest nou servei permetrà millorar el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les malalties renals, una àrea clau per a la salut general dels pacients i que repercuteix en diverses patologies comunes a la població.

La nova especialitat estarà liderada per la Dra. Isabel Naval, metgessa especialista en Nefrologia, que s’incorpora a l’equip de professionals de la Clínica Sant Josep amb l’objectiu d’oferir una atenció especialitzada, propera i personalitzada, però també treballarà en equip dins de la Unitat de Patologia Vascular, formada per cirurgians vasculars, metges internistes i, ara, amb una professional nefròloga de referència per abordar patologies com la diabetis, la tensió arterial o el colesterol impacten en el ronyó i, alhora, en el risc de malaltia vascular.

Com explica la Dra. Naval, "fem seguiment analític i clínic per prevenir complicacions com l’arterioesclerosi o la progressió del dany renal" i detalla que l’objectiu d’aquesta nova unitat de la Clínica Sant Josep és "protegir els ronyons i, al mateix temps, contribuir a reduir el risc cardiovascular". Segons assenyala la Dra. Naval, "el treball conjunt amb la unitat ens permet oferir una atenció molt més precisa i preventiva".

La Dra. Isabel Naval serà la responsable del nou servei

La Dra. Isabel Naval serà la responsable del nou servei / Clínica Sant Josep

Quan s’ha de consultar un especialista?

La Nefrologia s’encarrega de l’atenció de patologies com la insuficiència renal aguda i crònica, la hipertensió arterial d’origen renal, les alteracions dels electròlits, les infeccions urinàries recurrents i el seguiment de pacients amb risc renal, especialment aquells amb diabetis o malalties cardiovasculars.

Com explica la Dra. Naval, "el ronyó té un paper fonamental en l’equilibri de l’organisme. Quan no funciona correctament, pot afectar molts altres òrgans. Per això és tan important el control regular i el seguiment mèdic adequat". A més, com assenyala la doctora que serà la responsable del nou servei de nefrologia, "les malalties del ronyó sovint evolucionen de manera silenciosa, i un diagnòstic precoç pot marcar una diferència molt important en la qualitat de vida del pacient".

Proximitat

Un dels principals objectius del nou servei és facilitar l’accés a l’especialista sense necessitat de desplaçar-se a altres àrees assistencials del territori, a més d’afavorir una atenció continuada i coordinada amb la resta d’especialitats de la clínica.

"Volem oferir una nefrologia propera, accessible i adaptada a cada pacient, amb temps per escoltar, explicar i acompanyar durant tot el procés", destaca la Dra. Isabel Naval.

Amb la incorporació d’aquesta nova especialitat, la Clínica Sant Josep reforça el seu compromís amb una assistència sanitària integral i de qualitat, apostant per la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament i seguiment especialitzat."La prevenció i el seguiment són claus per evitar l’evolució de moltes malalties renals", conclou la doctora.

Es pot demanar hora per a la nova consulta de nefrologia al telèfon 93 874 42 98 o bé en l’apartat Espai Pacient del lloc web de la Clínica Sant Josep.

