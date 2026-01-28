Oncologia a Espanya
El càncer de pulmó supera per primera vegada el càncer de mama com a causa de més morts en dones
Els tumors es posicionen com a primera causa de mort a Espanya, amb 115.578 morts, i se situa per davant de les malalties del sistema circulatori amb 113.620 morts
Nieves Salinas
Si es parla de mortalitat per càncer a escala mundial, com passa amb la incidència, s’espera un increment en els pròxims anys que pot arribar a més de 18,3 milions de defuncions el 2050, segons l’informe ‘Les xifres del càncer a Espanya 2026’, elaborat per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN). A Espanya, en concret s’estima que passarà de 115.000 el 2022 a més de 180.000 el 2050.
A Espanya, l’INE ha publicat les dades de mortalitat de l’any 2024 amb 436.118 defuncions, xifres similars a les de l’any anterior. Per primera vegada, els tumors es posicionen com a primera causa de mort a Espanya, amb 115.578 morts, i se situa per davant de les malalties del sistema circulatori amb 113.620 morts. Es confirma la tendència observada en els últims anys amb un ascens progressiu del nombre de morts per càncer, que ha duplicat els valors des de 1980, i un descens gradual de les morts per malalties del sistema circulatori.
En les dones
En els homes, els tumors han continuat sent la principal causa de mortalitat a Espanya el 2024 (67.790), per davant de les malalties cardiovasculars (54.257) i respiratòries (26.760). No obstant, en les dones, les malalties cardiovasculars es mantenen com la principal causa de mortalitat (59.363), seguides dels tumors (47.788) i les malalties respiratòries (23.372).
Entre les morts per tumors, les causes més freqüents a Espanya el 2024, com en anys anteriors, es troben els càncers de pulmó, còlon, pàncrees, mama i pròstata. Entre les morts per tumor en homes a Espanya el 2024, de nou el càncer de pulmó va ser amb diferència el responsable d’un nombre més gran de morts (16.606), seguit pels càncers de pròstata (5.967), còlon (5.913), pàncrees (4.302), tumors hepàtics i de vies biliars (3.655), i bufeta urinària (3.386). En les dones, el càncer de pulmó (6.691) supera per primera vegada el càncer de mama (6.563) com a tumor responsable de més mortalitat, seguits, a més distància, pels de còlon (4.538) i pàncrees (4.090).
Els avenços
«Els avenços aconseguits fan que el pronòstic limitat que tenien la majoria dels pacients amb càncer fa cinc dècades s’hagi revertit, i actualment tinguin una supervivència més prolongada i amb qualitat de vida», explica el president de la SEOM, el doctor Javier de Castro, que remarca que «l’objectiu actual no és només viure més, sinó millor, amb menys toxicitat, més atenció als efectes a llarg termini i més suport als supervivents. La prevenció, el diagnòstic precoç i la investigació continuen sent claus per reduir la mortalitat per càncer».
Juntament amb l’informe del 2026, la SEOM ha posat en marxa, coincidint amb el seu 50è aniversari, la campanya ‘50 anys canviant el significat del càncer’, amb el llançament d’un vídeo en què, a través de testimonis de pacients, es mostra com, gràcies a la investigació, s’ha millorat la supervivència i la qualitat de vida dels pacients amb càncer.
