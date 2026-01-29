Farmacèutics de la regió alerten de medicaments falsos a internet
L’Agència Europea del Medicament va emetre un comunicat per advertir del "fort augment" de la comercialització de fàrmacs il·legals, especialment orientats a perdre pes
La proliferació de farmàcies il·legals per internet que comercialitzen medicaments falsificats o sense control sanitari s’ha disparat, segons recullen investigacions recents, generant alarma entre professionals sanitaris de la Catalunya central. Farmacèutics de la regió coincideixen a dir que comprar medicaments a través de plataformes no autoritzades és una amenaça greu per a la salut pública, ja que aquests productes sovint no compleixen els estàndards de seguretat i poden causar efectes adversos imprevisibles.
Les pàgines web investigades per l’Agència Espanyola del Medicament han augmentat de 105 abans de la pandèmia a 153 el 2024 (últimes dades disponibles) i els anuncis de medicaments retirats s’han multiplicat per dos, de 595 el 2019 a 1.350 el 2024 (amb un pic de 1.789 el 2023).
Molts riscos
Per a David Nogueras, titular de la Farmàcia Nogueras de Manresa, el problema és que els medicaments comprats en punts de venda no autoritzats "implica molts riscos perquè poden tenir efectes secundaris que no se saben a l’hora de consumir-los". També apunta una tendència que va més enllà dels comerços per internet: "Aquí també és legal vendre medicaments fabricats fora de la UE, a mi me’ls han ofert alguna vegada, però sempre els he dit que no perquè no tenen tanta traçabilitat encara que siguin més econòmics".
L’OMS ha arribat a assenyalar que el 50% dels medicaments que es venen per internet arreu del món són falsificats. Per a una titular d’una farmàcia solsonina que prefereix no revelar la seva identitat, aquest percentatge és molt més gran realment. "Els medicaments tenen un preu estipulat i les farmàcies també tenim un preu de venda que és únic, si trobes el mateix producte més barat, vol dir que t’estan enganyant", conclou.
Aquesta farmacèutica de Solsona compta amb una trajectòria de més de trenta anys gestionant l’establiment i considera que els protocols de conservació de les medicines són molt clars "i han estat molt clars sempre".
Nogueras, en canvi, opina que "s’estan endurint molt les condicions de manteniment de les medicines" cosa que li sembla bé si es tracta que els medicaments arribin en un estat òptim a les persones que les han de prendre. Per això creu que el fet de comprar medicines a través d’internet és una pràctica tan perillosa, comenta que a les farmàcies tots els productes són segurs i els que es compren a fora és molt complicat que segueixin els protocols que els centres autoritzats implementen de forma rigorosa i obligatòria.
Per perdre pes
Els fàrmacs per a la pèrdua de pes com Ozempic són dels més demanats a internet perquè requereixen prescripció mèdica i les revolucionàries injeccions són molt cares. L’Agència Europea del medicament va emetre un comunicat el setembre amb la Xarxa de Caps d’Agències de Medicaments advertint del "fort augment" de la venda no regulada a través d’internet d’antagonistes del receptor GLP-1, un dels principis actius d’Ozempic, Wegovy o Mounjaro.
Assumpta Oltra, titular de la farmàcia amb el seu nom a Manresa, recorda que el fet que aquesta mena de medicaments s’hagin de comprar amb recepta no és un capritx, ni dels metges ni dels farmacèutics. "Es parla d’aquests medicaments com si fos prendre’s un caramel, són fàrmacs que requereixen un seguiment i un control mèdic", remarca.
Creu que sovint la publicitat que s’ha fet de productes com l’ozempic ha confós la població sobre els riscos, "si una persona arriba amb algun dubte a comprar a la farmàcia, el podem atendre i li podem donar la informació adequada, però si ho compra per internet, la informació que reben pot ser molt contradictòria".
La farmacèutica solsonina considera que les conductes de les persones que volen perdre pes són cada vegada més perilloses. "Ho volen tot i ho volen ràpid, quan parlem de perdre pes, sembla que la gent no té por de res i estan disposats a pagar el que faci falta", lamenta.
