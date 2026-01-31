Rejoveniment de la pell gràcies a la radiofreqüència fraccionada
A la Clínica del Dr. Sáez, el tractament amb Morpheus8, que dura uns vint minuts amb anestèsia local, estimula la producció de col·lagen i elastina per millorar la pell en general
La medicina estètica viu una evolució constant impulsada per tecnologies que busquen millorar la qualitat de la pell sense recórrer a procediments quirúrgics. En aquest context, la radiofreqüència fraccionada amb microagulles s’ha consolidat com una de les opcions més avançades per al tractament de la flacciditat, les arrugues i les irregularitats cutànies. Una d’aquestes tecnologies és Morpheus8, disponible actualment a la Clínica del Dr. Sáez.
Morpheus8 combina microagulles recobertes amb tefló i energia de radiofreqüència, permetent actuar simultàniament sobre les capes superficials i profundes de la pell. Aquesta doble acció afavoreix la remodelació del teixit subdèrmic i estimula la producció natural de col·lagen i elastina, dos elements clau en el manteniment de la fermesa i l’elasticitat cutània.
A diferència d’altres tractaments no invasius, Morpheus8 destaca per la seva capacitat d’arribar a diferents profunditats, fet que permet personalitzar el procediment segons la zona a tractar i les característiques del pacient. Aquesta precisió el fa especialment indicat per abordar arrugues facials, flacciditat del coll, cicatrius d’acne, alteracions de la textura de la pell, melasma i altres trastorns pigmentaris, així com determinades zones corporals amb pèrdua de tonicitat.
A la Clínica del Dr. Sáez, el tractament es realitza sota criteri mèdic especialitzat, amb una valoració prèvia individualitzada. La sessió, d’una durada aproximada de 20 minuts, es practica amb anestèsia local per minimitzar el malestar del pacient.
Resultats progressius
Un dels factors que expliquen la creixent popularitat d’aquest tipus de procediments és el temps de recuperació reduït. Després de l’aplicació, pot aparèixer un lleu enrogiment o inflor temporal, habitualment resolts en pocs dies. Els primers canvis poden començar a apreciar-se al cap de 72 hores, tot i que els resultats són progressius, amb una millora continuada durant les setmanes següents i fins als tres mesos posteriors.
Els especialistes remarquen que no es tracta d’un efecte immediat artificial, sinó d’un procés de regeneració cutània natural, fruit de l’estimulació del col·lagen propi de la pell.
Tecnologia avançada
Tot i que Morpheus8 és considerat un procediment mínimament invasiu, els experts subratllen la importància que sigui realitzat en centres mèdics acreditats i per professionals amb formació específica, com la Clínica del Dr. Saez. La correcta indicació del tractament, l’ajust dels paràmetres i el seguiment posterior són factors determinants per garantir tant la seguretat com l’eficàcia.
Que Morpheus8 estigui a la cartera de tractaments de la Clínica del Dr. Sáez reflecteix una aposta per tecnologies avalades, aplicades amb criteri mèdic i orientades a millorar la qualitat de la pell sense alterar-ne l’expressió natural.
