Els epidemiòlegs sentencien la nova piràmide alimentària dels Estats Units: massa carn vermella i greixos saturats
Les noves recomanacions proposen duplicar la ingesta de proteïnes d’origen animal, cosa que afavoreix l’augment de pes i el risc de diabetis
Nieves Salinas
La nova Guia Alimentària 2025-2030, elaborada pels Departaments de Salut i d’Agricultura dels Estats Units, ha capgirat la piràmide nutricional, amb alguns canvis i recomanacions positives i “altres que no ho són tant”, segons el Grup de Treball sobre Nutrició de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE). Hi ha recomanacions que, segons la Societat, contradiuen l’evidència científica i no tenen en compte l’impacte ambiental de l’alimentació.
Per exemple, assenyalen que la nova piràmide, ara invertida, recomana augmentar el consum d’aliments d’origen animal, destacant visualment productes com bistec de vedella, mantega, formatge i llet sencera. Els experts recorden que un consum elevat de carn vermella s’associa a un major risc de patir càncer colorectal.
L’augment de greixos saturats, com els dels formatges i làctics sencers, s’associa a un major risc de malaltia cardiovascular
A més, l’augment de greixos saturats, com els dels formatges i làctics sencers, s’associa a un risc més alt de malaltia cardiovascular. Alhora, la nova piràmide recomana duplicar la ingesta de proteïnes d’origen animal, cosa que afavoreix l’augment de pes i el risc de diabetis.
Cereals integrals
D’altra banda, el Grup de Nutrició de la SEE assenyala que a la base de la nova piràmide se situen els cereals integrals, cosa que es pot interpretar com una recomanació per reduir-ne el consum, “malgrat que nombrosos estudis han demostrat que disminueixen la mortalitat general i el risc de malaltia coronària i ictus”.
“Aquestes recomanacions xoquen amb la clàssica piràmide de la dieta mediterrània, àmpliament acceptada”, assenyala la SEE
“Aquestes recomanacions xoquen amb la ja clàssica piràmide de la dieta mediterrània, àmpliament acceptada i avalada per la ciència, en la base de la qual se situen els aliments d’origen vegetal (fruites, hortalisses, llegums, cereals integrals), que s’han de consumir diàriament, i en el vèrtex, els aliments d’origen animal, que s’han d’evitar, consumir moderadament o només alguns dies a la setmana.”
El positiu
Però la nova piràmide també inclou aspectes positius, assenyalen els epidemiòlegs. Destaquen que proposa limitar el consum de sucres afegits, amb especial menció a les begudes ensucrades. A més, recomana reduir la ingesta d’aliments ultraprocessats, com snacks salats o dolços i brioixeria industrial, així com d’hidrats de carboni refinats, com els del pa blanc.
També veuen positivament la proposta de limitar el consum d’alcohol, encara que, en no establir quantitats concretes, consideren que aquesta recomanació pot ser “ambigua”.
L’impacte ambiental
No obstant això, un altre punt crític assenyalat per la SEE és que la guia nord-americana no incorpora l’impacte ambiental de l’alimentació. En el context actual de canvi climàtic, la societat recorda que al voltant del 34% dels gasos d’efecte hivernacle provenen del sistema alimentari, especialment de la producció d’aliments d’origen animal. Per contra, la producció d’aliments d’origen vegetal genera entre 50 i 100 vegades menys emissions per gram d’aliment produït que la d’origen animal.
La Societat Espanyola d’Epidemiologia fa una crida a tenir en compte “l’evidència científica, així com la salut del planeta i de la població a l’hora d’emetre recomanacions alimentàries”. Ignorar aquests principis, adverteix, pot tenir conseqüències negatives a llarg termini.
