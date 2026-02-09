Manresa va atendre 193 menors per abusos sexuals el 2025, 15 més que l'any anterior
En el segon any de desplegament del nou model d'atenció, pràcticament tots els centres Barnahus han tractat més víctimes
La Barnahus de La Seu d'Urgell ha atès 66 infants i adolescents que havien patit atacs sexuals
El centre d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual de Manresa, integrat a la xarxa Barnahus de la Generalitat de Catalunya, ha atès 193 casos al llarg del 2025, mentre que les instal·lacions de la Seu d’Urgell n’han registrat 66. Aquestes dades formen part del balanç del segon any d’implantació del model Barnahus a Catalunya, una iniciativa destinada a detectar i abordar la violència sexual en la infància que ja obté molt bons resultats en altres països europeus.
La pràctica totalitat de les Barnahus, totes excepte la delegació de Lleida, han experimentat un augment de casos atesos. A Manresa l'augment ha estat del 8,43% amb 15 casos més i a La Seu d'Urgell, pràcticament del 5% amb 3 casos més que l'any 2024. Al conjunt de Catalunya, el nombre de casos d'infants i adolescents atesos per abusos sexuals ha augmentat un 28,9% arribant als 3.735 casos atesos en tot el país.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo associa l'augment de casos al desplegament complet del model Barnahus i a una major confiança en el servei per part dels professionals i famílies. Les dades es van presentar en el Primer Congrés Internacional Abordatge Integral de la Violència Sexual contra la Infància i l’Adolescència amb el Model Barnahus, al CosmoCaixa de Barcelona, i la consellera va remarcar que “quan un infant parla, quan demana ajuda, el sistema públic ha d’estar preparat per respondre de manera coordinada, respectuosa i efectiva”.
Què és una Barnahus?
Les Barnahus són serveis d’atenció integral adreçats a infants i adolescents que han patit violència sexual. Apleguen en un mateix espai equips especialitzats de diversos àmbits amb l’objectiu d’oferir una atenció coordinada, adaptada a les necessitats de la víctima i en un entorn segur, tot garantint una intervenció especialitzada i reduint la revictimització.
Actualment, a Catalunya hi ha 14 serveis Barnahus ubicats a Badalona, Barcelona (amb dos serveis), el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, la Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. A més, està prevista la construcció de nous equipaments públics que esdevindran els espais definitius de diverses Unitats Integrades Barnahus, concretament a la Seu d’Urgell, Lleida, Terrassa, Mataró, Manresa, Tortosa i Barcelona.
Casos atesos
La majoria de casos atesos en les Barnahus arreu de Catalunya són nenes amb un 77,1% del total. Pel que fa a les edats més prevalents, destaca la franja de 12 a 15 anys amb el 34,79% del total dels casos, seguida de la de 5 a 8 anys amb un 27,73%.
