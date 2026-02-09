"Trobem casos de nens de 3 anys que no saben que estan sent abusats"
El servei tècnic de Barnahus de Manresa va detallar que els nens que són massa petits per tenir consciència que estan patint atacs sexuals, fan revelacions espontànies, mentre els que en són conscients només ho expliquen en entorns de seguretat
Les tècniques de Barnahus de Manresa, el servei d’atenció a nens i joves que han patit violència sexual, van explicar a professionals del camp de la psicologia que és molt important no escandalitzar-se quan un infant fa una revelació que està patint aquests abusos quan encara no n'és ni tan sols conscient. Va ser en el marc d'unes jornades formatives organitzades per l'Equip Alastrué de Manresa a la FUB a la qual van acudir una trentena de professionals de diversos àmbits relacionats amb l'atenció a menors abusats.
Anna Malet és la coordinadora de les Barnahus de Manresa i va fer la seva exposició juntament amb les tècniques que s'encarreguen del servei a la capital del Bages, Victoria Corrales, que és psicòloga i Anna Carranza, jurista. La detecció precoç de casos és molt important per a la recuperació dels infants i adolescents que han patit abusos. Van explicar que les revelacions d'estar sent abusats poden arribar per diverses vies, però essencialment es poden dividir en si els infants saben si estan patint un abús o no en són conscients.
Revelacions espontànies
Malet va detallar que quan els infants són molt petits, el més habitual és que "les revelacions es facin de forma espontània en tallers o jocs concrets" i va remarcar que "Hi ha infants que no saben que estan sent abusats, és important no escandalitzar-se quan ho expliquen" perquè els nens poden veure la reacció i fer-se enrere, "trobem casos de nens de 3 anys que no saben que estan sent abusats", lamentava.
En aquests casos, cal "recollir el relat de la forma més literal possible" i en cap cas pressionar l'infant perquè expliqui més del que estigui preparat. Segons Corrales, "l'estratègia sempre ha de passar perquè els infants sàpiguen que estarem allà per ells i que poden comptar amb nosaltres per explicar-nos el que vulguin".
Espais de seguretat
Quan els infants sí que tenen consciència que estan patint abusos sexuals i són més grans (normalment a partir dels 6 o 7 anys), "necessiten un espai segur que els generi molta confiança per poder fer una revelació del que els està passant", segons la psicòloga. Tot i això, destacaven que "com més petits, més complicat és que parlin", moltes vegades perquè es prenen l'abús com una cosa habitual i no saben que estan violentats.
Des del servei de Barnahus de Manresa destaquen la feina de les psicòlogues i integradores socials en aquests casos, més enllà de la via judicial. "En l'àmbit de la reparació, el tema judicial hi té un gran impacte, però el que més impacta en la vida d'aquests infants és poder anar a un lloc on els atenguin i se sentin acompanyats en tot moment".
