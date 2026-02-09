Vols participar en un estudi sobre la salut mental dels joves?
El Consorci Sanitari de l’Anoia busca joves de 14 a 24 anys per validar Kalmer, una aplicació per a la salut mental finançada per La Marató de 3Cat de 2021
Regió7
El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha fet una darrera crida a joves d’entre 14 i 24 anys per participar en la fase final de validació de Kalmer, una aplicació mòbil de salut mental desenvolupada en el marc d’un projecte de recerca finançat per La Marató de 3Cat 2021.
L’estudi es troba a la recta final, amb l’aplicació ja creada i operativa, però l’equip investigador necessita completar la mostra de participants abans d’iniciar l’anàlisi global de les dades. Fins ara, més de 300 joves han pres part en el projecte i prop de 200 han completat alguna de les fases de l’estudi. Els primers resultats de les proves pilot apunten a un impacte positiu de l’eina, però cal ampliar la participació per validar els resultats amb més solidesa científica.
Kalmer és una aplicació dissenyada a partir del treball conjunt entre joves i professionals de la salut, amb l’objectiu d’ajudar a comprendre millor les emocions, fomentar l’autocura i oferir estratègies per gestionar moments d’alta intensitat emocional. L’eina posa especial èmfasi en la regulació emocional i en la prevenció de conductes d’autolesió.
L’estudi s’adreça a joves d’entre 14 i 24 anys, tinguin o no un diagnòstic previ en salut mental. En el cas dels menors de 18 anys, és necessari comptar amb el consentiment dels pares o tutors legals. Les persones interessades poden inscriure’s a través del formulari disponible al web del Consorci Sanitari de l’Anoia. Un cop feta la inscripció, l’equip investigador es posarà en contacte amb els participants per explicar-los detalladament el funcionament de l’estudi.
Entre totes les persones que responguin l’enquesta inicial se sortejaran 25 vals de 25 euros per a compres a Amazon. A més, aquells participants que continuïn en fases posteriors rebran una compensació econòmica d’entre 30 i 75 euros, en funció del temps de dedicació.
Un projecte pioner en salut mental juvenil
El projecte s’emmarca en un context de creixent preocupació per l’augment de les conductes d’autolesió entre adolescents i joves adults. Tot i que no sempre impliquen una intenció suïcida, aquestes conductes poden generar un elevat patiment emocional i esdevenir un factor de risc.
Amb un finançament superior als 398.000 euros, aportat per La Marató de 3Cat de 2021, la recerca està liderada pel doctor Daniel Vega Moreno, del Servei de Salut Mental i Addiccions del CSA, i compta amb la col·laboració de diverses universitats i centres hospitalaris de referència. En total, La Marató de 2021 va destinar 12,1 milions d’euros a 36 projectes de recerca en salut mental.
Kalmer vol esdevenir una eina innovadora per millorar l’atenció a la salut mental juvenil i contribuir a transformar la prevenció i l’abordatge d’aquesta problemàtica de salut pública.
