Igualada acollirà una xerrada sobre la Teràpia Gestalt amb Cristina Nadal Muset, experta en psicologia clínica
L’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia organitza una xerrada divulgativa a Igualada, amb la col·laboració de l’Ajuntament, per aprofundir en els conceptes clau d'aquest tipus de teràpia
La Biblioteca Central d’Igualada acollirà el pròxim dimarts 17 de febrer, a les 7 del vespre, una xerrada divulgativa sobre la Teràpia Gestalt en l’actualitat, una orientació psicoterapèutica centrada en la consciència, la responsabilitat personal i la integració de les diferents dimensions de la persona.
L’acte anirà a càrrec de Cristina Nadal Muset, psicòloga especialista en Psicologia Clínica, amb més de 40 anys d’experiència com a terapeuta Gestalt. Nadal és membre supervisora i docent de l’AETG, supervisora i didacta de la FEAP, i directora de Gestalt Terra Escola de Formació.
Durant la xerrada, es presentaran alguns dels conceptes clau de la Teràpia Gestalt, com ara l’“aquí i ara”, la importància de la consciència i la responsabilitat diferenciada de la culpa, amb l’objectiu d’afavorir una vida amb més agència i vitalitat. Des d’aquesta mirada terapèutica, es proposa experimentar i integrar les mateixes parts i dimensions personals per reduir l’angoixa i la simptomatologia.
La ponència també abordarà temes com la capacitat d’acollir els límits, el dolor i la vulnerabilitat, entesos com a elements transformadors i necessaris davant els processos de deshumanització presents en la societat actual.
L’activitat està organitzada per l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, i s’emmarca dins les iniciatives de divulgació psicològica obertes a la ciutadania.
La xerrada és una oportunitat per apropar-se a la Teràpia Gestalt des d’una perspectiva actual i accessible, tant per a professionals de la salut mental com per a persones interessades en el creixement personal i el benestar emocional.
