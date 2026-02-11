La recerca de temps i tranquil·litat dispara l'afiliació a les asseguradores de salut
Assistència Sanitària es consolida durant deu anys consecutius com l'entitat preferida pel col·lectiu mèdic
En el panorama de l’atenció mèdica privada, Assistència Sanitària destaca especialment per la seva essència. Una entitat aseguradora creada i gestionada per metges i amb un model cooperatiu sense ànim de lucre basat amb la cogestió de metges i usuaris. Ha guanyat rellevància a Catalunya en un context en què, segons les dades més recents de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2025, el territori ja és la segona comunitat amb més penetració de l’assegurament privat a l’Estat. Aquest creixement respon, en gran manera, a la necessitat de trobar una alternativa àgil a unes llistes d'espera que continuen sent el gran repte del sistema públic.
Les raons per les quals els usuaris decideixen fer el pas cap a una entitat aseguradora com aquesta esdevenen evidents en observar les xifres de la Secretaria General de Salut Digital, Informació i Innovació: hi ha 202.114 persones encara pendents de ser trucades per a una operació quirúrgica, amb un temps d’espera mig que ja arriba als 148 dies. En un escenari on la incertesa s'allarga durant mesos, la seguretat de comptar amb una alternativa ràpida esdevé el factor determinant per a milers de ciutadans que busquen una resposta eficaç per a la seva salut.
Un sistema dirigit per la pràctica clínica
L'entitat compta amb més de set dècades d'experiència a les comarques, però el que realment la diferència és el seu ADN basat en la vocació. Aquesta singularitat permet que les decisions es prenguin basant-se estrictament en el criteri mèdic i la pràctica clínica diària, eliminant intermediaris que podrien condicionar la relació amb el pacient. Aquest model de "medicina social" posa el criteri dels metges per sobre de l’econòmic, amb un clar objectiu de garantir una atenció de qualitat on la proximitat i l'autonomia professional són la prioritat.
L'aposta per la llibertat d'elecció permet que l'usuari triï lliurement el seu metge entre un quadre de més de 5.000 professionals. Aquest enfocament ha fet que, segons les enquestes del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, l'entitat hagi estat l'asseguradora més ben puntuada pel mateix col·lectiu mèdic durant deu anys consecutius.
Un compromís més enllà del servei
La qualitat assistencial d'Assistència Sanitària no s’entén només com a tecnologia punta o rapidesa en les proves, sinó que es fonamenta en la relació entre el pacient i el professional. Aquest compromís es materialitza en serveis de referència com l’Hospital de Barcelona, un centre cooperatiu que és l'emblema de l'entitat, o el Servei d’Urgències Domiciliàries (SUD), que permet atendre urgències no vitals a casa del pacient per evitar desplaçaments innecessaris. Tot plegat s’emmarca en una clara vocació social i una medicina responsable que no deixa ningú enrere, apostant per mecanismes de solidaritat intergeneracional i l’acompanyament a la gent gran que mé sho necessita, sempre amb una visió a llarg termini que fuig de polítiques abusives o excloents.
Davant la transformació constant del sector sanitari, la consolidació de models basats en valors i proximitat territorial ofereix una alternativa estable. La sanitat, entesa des d'aquesta òptica cooperativa, reivindica el paper central de les persones, tant pacients com professionals, en la presa de decisions, assegurant que el criteri mèdic continuï sent l'eix vertebrador de l'assistència a Catalunya.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura