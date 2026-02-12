Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Alerta màxima

Catalunya suspèn tota l’activitat programada als hospitals i centres de salut pel vendaval

Només a Sant Joan de Déu s’han anul·lat unes 2.500 visites externes que s’havien de ¡ fer avui i que es reprogramaran en els pròxims dies

Arbres caiguts a Barcelona

Arbres caiguts a Barcelona / Arxiu particular

Beatriz Pérez

Barcelona

La Conselleria de Salut ha suspès per a aquest dijous tota l’activitat programada (quirúrgica, ambulatòria i exploracions complementàries ambulatòries) amb motiu del vendaval que afecta Catalunya i que ja ha deixat ratxes de vent de 167 km/h. Els centres d’atenció primària (CAP) i hospitals ja estan avisant els usuaris dels canvis en l’assistència a causa del vent. Només a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) s’han anul·lat unes 2.500 visites externes que s’havien de fer avui i que es reprogramaran en els pròxims dies.

Segons fonts de la conselleria, tot i que l’activitat sanitària queda «restringida» durant el dia d’avui, la urgent es manté «garantida». No s’han deixat de fer diàlisis, cirurgies oncològiques, exploracions complementàries de les persones ingressades, tractaments com radioteràpia ni han tancat els hospitals de dia d’oncologia.

A més, Salut manté també la cirurgia programada de les persones ingressades a l’hospital, «si es disposa de l’equip quirúrgic». Alguns sanitaris han tingut problemes aquest dijous per desplaçar-se i molts (els que no tenien activitat urgent) han optat pel teletreball, una cosa que els han facilitat els seus centres.

També estan oberts els CAP per atendre les «incidències» que es puguin produir. Però s’està fent via telefònica o telemàtica tota aquella activitat ambulatòria que sigui possible.

Incidències als centres

Al centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) l’Hospitalet de Llobregat s’han produït «despreniments» al fals sostre del passadís de l’entrada, que ha sigut tancat «momentàniament». El CUAP ha habilitat una entrada «alternativa» per la porta de Diagnòstic per la imatge.

Notícies relacionades

També a la Metropolitana Sud, al CUAP el Prat de Llobregat hi ha, segons Salut, «riscos de despreniments» a la façana de la zona de l’entrada. Els bombers estan valorant la situació i és possible que el CAP habiliti un accés alternatiu.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  2. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  3. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  4. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  7. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  8. Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa

El pas del temporal per la Catalunya central, en imatges

El pas del temporal per la Catalunya central, en imatges

Catalunya suspèn tota l’activitat programada als hospitals i centres de salut pel vendaval

Catalunya suspèn tota l’activitat programada als hospitals i centres de salut pel vendaval

Desallotgen un edifici a Puigcerdà pel foc d'una estufa

Desallotgen un edifici a Puigcerdà pel foc d'una estufa

La CUP Santpedor denuncia els fets viscuts en el ple: «L’actuació de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra va ser clarament desproporcionada»

La CUP Santpedor denuncia els fets viscuts en el ple: «L’actuació de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra va ser clarament desproporcionada»

L’àrbitre acusat d’agredir sexualment una prostituta duia una samarreta de la Policía Nacional i la va "interrogar" sobre la seva situació a Espanya

L’àrbitre acusat d’agredir sexualment una prostituta duia una samarreta de la Policía Nacional i la va "interrogar" sobre la seva situació a Espanya

El 47% dels residents a Catalunya d'entre 25 i 39 anys són nascuts a l'estranger

El 47% dels residents a Catalunya d'entre 25 i 39 anys són nascuts a l'estranger

Espanya supera per primera vegada els 10 milions d’immigrants, cosa que eleva la població a 49,5 milions

Espanya supera per primera vegada els 10 milions d’immigrants, cosa que eleva la població a 49,5 milions

Com protegir finestres i persianes davant de ratxes intenses de vent?

Com protegir finestres i persianes davant de ratxes intenses de vent?
Tracking Pixel Contents