Alerta màxima
Catalunya suspèn tota l’activitat programada als hospitals i centres de salut pel vendaval
Només a Sant Joan de Déu s’han anul·lat unes 2.500 visites externes que s’havien de ¡ fer avui i que es reprogramaran en els pròxims dies
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut ha suspès per a aquest dijous tota l’activitat programada (quirúrgica, ambulatòria i exploracions complementàries ambulatòries) amb motiu del vendaval que afecta Catalunya i que ja ha deixat ratxes de vent de 167 km/h. Els centres d’atenció primària (CAP) i hospitals ja estan avisant els usuaris dels canvis en l’assistència a causa del vent. Només a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) s’han anul·lat unes 2.500 visites externes que s’havien de fer avui i que es reprogramaran en els pròxims dies.
Segons fonts de la conselleria, tot i que l’activitat sanitària queda «restringida» durant el dia d’avui, la urgent es manté «garantida». No s’han deixat de fer diàlisis, cirurgies oncològiques, exploracions complementàries de les persones ingressades, tractaments com radioteràpia ni han tancat els hospitals de dia d’oncologia.
A més, Salut manté també la cirurgia programada de les persones ingressades a l’hospital, «si es disposa de l’equip quirúrgic». Alguns sanitaris han tingut problemes aquest dijous per desplaçar-se i molts (els que no tenien activitat urgent) han optat pel teletreball, una cosa que els han facilitat els seus centres.
També estan oberts els CAP per atendre les «incidències» que es puguin produir. Però s’està fent via telefònica o telemàtica tota aquella activitat ambulatòria que sigui possible.
Incidències als centres
Al centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) l’Hospitalet de Llobregat s’han produït «despreniments» al fals sostre del passadís de l’entrada, que ha sigut tancat «momentàniament». El CUAP ha habilitat una entrada «alternativa» per la porta de Diagnòstic per la imatge.
També a la Metropolitana Sud, al CUAP el Prat de Llobregat hi ha, segons Salut, «riscos de despreniments» a la façana de la zona de l’entrada. Els bombers estan valorant la situació i és possible que el CAP habiliti un accés alternatiu.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa