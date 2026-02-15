Vaga a tot Espanya
Els metges catalans pressionen Salut per acabar d’una vegada amb les guàrdies de 24 hores
Catalunya farà vaga dilluns 16 i divendres 20 de febrer i retreu a la conselleria que no vulgui negociar
Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges: la primària, al 25% i l’activitat urgent, garantida
¿Quins són els serveis mínims en la sanitat a Espanya?
Beatriz Pérez
Els metges catalans faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar directament la Conselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané. Volen, principalment, acabar d’una vegada per totes amb les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. I, per descomptat, un conveni mèdic propi, que sigui vinculant entre l’Administració i els representants mèdics (sindicats i col·legis professionals), tot i que aquest últim punt depèn del Ministeri de Sanitat. Per aquest estatut propi, els metges de tot Espanya inicien aquest dilluns una setmana de vaga.
El sindicat Metges de Catalunya fa seves les demandes de metges de tot Espanya, que reclamen al Ministeri de Sanitat un conveni mèdic propi
Fa mesos que els metges de tot Espanya es mobilitzen: rebutgen de ple l’esborrany d’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat, liderat per Mónica García. El comitè de vaga (format per sindicats de diferents comunitats autònomes) va anunciar al gener una vaga d’una setmana al mes a partir d’aquest 16 de febrer per tirar endavant amb les mobilitzacions contra aquest assumpte.
El sindicat Metges de Catalunya (MC) –el majoritari entre el col·lectiu català–, que forma part del comitè de vaga estatal, ja dona suport a les aturades contra l’Estatut Marc. Però, a més, ha decidit organitzar mobilitzacions pròpies que apunten directament a la Conselleria de Salut i no només al Ministeri de Sanitat. A Espanya, les competències en matèria sanitària estan transferides, esgrimeixen. Per això consideren que és en les mans de Pané millorar les condicions del col·lectiu.
Sense «diàleg» amb Salut
El sindicat denuncia que, en aquests moments, no hi ha cap mena de «diàleg» amb Salut. La conselleria s’ha negat a asseure’s a negociar amb MC. «El departament es desentén, diu que això no va amb ell i que no li correspon a ell negociar», asseguren fonts del sindicat català. «No s’ha assegut a parlar amb nosaltres. Ni tan sols es presenta a la taula de mediació convocada per la Conselleria de Treball. Salut no vol saber res d’aquest conflicte», afegeixen.
Metges de Catalunya vol «acordar» temes amb la conselleria per «limitar les sobrecàrregues de feina» i revisar la «planificació i substitució de les plantilles». «Els metges joves no volen fer guàrdies de 24 hores. Hi ha un conflicte aquí i, com a mínim, volem parlar-ho», diu el sindicat.
L’Estatut Marc estableix que el treball continuat no superi les 17 hores i que es garanteixi, igualment, l’atenció al pacient 24 hores els set dies de la setmana. La jornada d’un metge només pot arribar a 24 hores si hi ha un acord amb el treballador. ¿Què passa? Que com que les competències de sanitat estan transferides, cada comunitat s’organitza com vol i, assegura Metges de Catalunya, la «voluntarietat és relativa» perquè, a la pràctica, molts metges es veuen obligats a fer guàrdies de 24 hores.
La regulació de les jornades, horaris i descansos del personal del servei públic de salut correspon a les autonomies, no al ministeri, recorda el sindicat, que insta la consellera Pané a asseure’s a negociar. I també reclama, com els seus homòlegs a Espanya, un conveni mèdic, això és, un «espai directe de negociació», que sigui «vinculant», entre l’Administració i els representants dels facultatius (sindicats i col·legis de metges), on negociar les qüestions laborals.
