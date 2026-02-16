Aturades a tot Espanya
Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida
Els metges de Catalunya faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut
Metges de Catalunya convoca una vaga de facultatius el 16 i 20 de febrer per pressionar la Conselleria de Salut
¿Per què els metges fan vaga? De l’estatut propi a la regulació de la jornada
Beatriz Pérez
Elsmetges catalans faran una vaga pròpia els pròxims dilluns 16 i divendres 20 de febrer per pressionar directament laConselleria de Salut i aconseguir millores que, asseguren els facultatius, estan en mans de la titular del departament, Olga Pané, com el final de les guàrdies de 24 hores, limitar la sobrecàrrega professional i contractar més professionals per cobrir períodes vacacionals. Aquests són els serveis mínims en la sanitat catalana, establerts pel Departament de Treball, previstos per a la setmana que ve.
La vaga convocada per Metges de Catalunya serà del dilluns 16 de febrer (a partir de les 8 hores) al 17 de febrer (fins a les 8 hores) i del 20 de febrer (a les 8 hores) al 21 de febrer (fins a les 8 hores).
En paral·lel, la convocatòria de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) contempla aturades del 16 al 20 de febrer (des de les 0.00 fins a les 23.59) i altres períodes posteriors.
Als hospitals del Siscat (la sanitat concertada) funcionaran amb normalitat:
- Les urgències: funcionament normal (inclosa observació) segons criteri mèdic.
- Les unitats especials: ucis i similars, coronàries, hemodiàlisi, neonatologia, parts i també radioteràpia/quimioteràpia, a més d’altres unitats d’urgència vital.
- L’oncologia: radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital; en altres casos, segons criteri facultatiu.
- La cirurgia: activitat inajornable derivada d’urgències o casos greus (inclòs pre i postoperatori), segons direcció mèdica.
- Els pacients ja ingressats: es manté l’atenció assistencial sanitària durant l’ingrés.
Està garantida l’assistència urgent en l’horari habitual de cada centre (CAP amb atenció continuada/urgent, CUAP, PAC i PADES).
La dotació de la plantilla serà del 25% el primer dia; a partir del segon dia, un terç. Si el dispositiu és unipersonal, es considera mínim i s’ha de prestar amb l’assistència normal prevista per a aquest dispositiu.
- Serveis farmacèutics: es mantenen amb el personal facultatiu necessari en guàrdies i torns de nit establerts.
- Transport sanitari: garantit per a totes les urgències, i també per a tractaments oncològics, diàlisi i oxigenoteràpia, a més de trasllats per a proves urgents segons criteri facultatiu.
- Coordinació d’urgències i emergències mèdiques: funcionament normal.
- Resta de serveis: règim de dia festiu, a excepció d’aquells centres on la plantilla en festiu sigui igual que en laborable, que passaran al 50%.
- Banc de Sang i Teixits (centres fixos i equips mòbils): 50% del servei.
- Centres penitenciaris i centres educatius de justícia: servei equivalent a dia festiu.
- Atenció telefònica d’emergències/urgències: només comunicacions que s’hagin de gestionar sense demora.
