Hàbits per prevenir el mal d’esquena i reduir-ne l’impacte
Una postura adequada, l’exercici de flexibilitat i força i l’ergonomia al lloc de feina són alguns dels factors clau per evitar una de les molèsties més freqüents entre la població adulta
MUTUACAT
El mal d’esquena és una de les patologies musculoesquelètiques més habituals i una de les causes més freqüents de consulta mèdica i de baixa laboral. Tant si es tracta de molèsties puntuals com de dolor lumbar recurrent, els especialistes coincideixen que la prevenció passa, en gran part, per incorporar hàbits saludables i de prevenció en la vida quotidiana.
Una de les primeres mesures és revisar la postura al llarg del dia. Mantenir l’esquena recta, amb les espatlles relaxades i el coll alineat, redueix la pressió sobre la columna vertebral i evita sobrecàrregues musculars innecessàries. Aquest principi és aplicable tant a casa com a la feina o durant els desplaçaments. Ajustar la cadira, la taula o el seient del vehicle a l’alçada adequada contribueix a mantenir una posició més ergonòmica i a prevenir tensions.
Caminar de manera habitual, nedar o practicar disciplines com el ioga o el pilates ajuda a enfortir la musculatura que sosté la columna i millora la flexibilitat. La constància, més que la intensitat, és clau per obtenir beneficis a mitjà i llarg termini.
En les activitats diàries, també és important evitar moviments bruscos i càrregues excessives. A l’hora d’aixecar pesos, els professionals recomanen doblegar els genolls i utilitzar la força de les cames en lloc de corbar el tronc. Mantenir la càrrega a prop del cos i repartir el pes de manera equilibrada ajuda a minimitzar l’impacte sobre la zona lumbar. Igualment, evitar bosses massa pesades o carregar sempre el pes al mateix costat pot prevenir desequilibris.
L’entorn laboral és un dels àmbits on més sovint es generen molèsties. Les persones que treballen assegudes davant d’un ordinador durant moltes hores haurien de situar la pantalla a l’altura dels ulls per evitar forçar el coll i disposar d’una cadira amb suport lumbar adequat. Fer pauses breus cada hora per aixecar-se, caminar uns minuts o fer estiraments suaus pot millorar la circulació.
En feines que es desenvolupen dretes, alternar el pes entre les dues cames i utilitzar calçat estable pot disminuir la fatiga lumbar. En professions amb moviments repetitius, com ara treballs manuals o industrials, és recomanable utilitzar eines amb mànecs ergonòmics i aplicar tècniques adequades per ajupir-se o manipular materials. Dormir de costat amb un coixí entre les cames ajuda a mantenir la columna alineada, mentre que un matalàs amb el grau de fermesa adequat ofereix el suport necessari per evitar tensions.
Integrar estiraments suaus en la rutina diària, especialment al matí o al final de la jornada, contribueix a mantenir la flexibilitat i a reduir la tensió acumulada al coll, les espatlles i la zona lumbar. En aquest context, disposar d’una cobertura sanitària que faciliti l’accés àgil a especialistes i proves diagnòstiques pot ser un factor a tenir en compte. Mutuacat ofereix assegurances mèdiques que inclouen atenció a patologies de l’aparell locomotor, amb l’objectiu de donar suport en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del mal d’esquena.
