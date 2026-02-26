Salut mental
Més de la meitat dels adolescents espanyols coneix algú que s’ha autolesionat
Un estudi revela que un de cada cinc menors busca contingut relacionat amb autolesions a les xarxes socials, amb TikToK al capdavant, i que l’edat d’inici d’aquesta conducta està ja per sota dels 14 anys
Un dels aspectes més cridaners és la identificació de codis i metàfores que permeten parlar d’autolesions sense esmentar-les amb expressions com «codi de barres» o el símbol de les «papallones»
Raquel Tomé, neuropsicòloga: «El perill per als menors ja no és fora de casa, sinó amagat a l’interior de les seves habitacions»
Nieves Salinas
Les autolesions no suïcides han deixat de ser una conducta desconeguda per convertir-se en una realitat pròxima per a milers de joves espanyols. Nou de cada deu adolescents d’entre 14 i 17 anys saben identificar què són, i el coneixement arriba al 99% entre els universitaris. La dada més significativa, no obstant, és la seva proximitat: el 52% dels menors i el 79% dels joves d’entre 18 i 30 anys, asseguren conèixer algú que s’ha autolesionat en algun moment de la seva vida.
Les dades procedeixen de l’informe ‘Toma Asiento para Saber sobre Autolesiones y redes sociales. Informe sobre la opinión de adolescentes y jóvenes en España’ elaborat pel grup d’investigació COMKIDS de la Universitat Rei Joan Carles i finançat pel projecte ‘Representació mediàtica de les autolesions dels menors en els mitjans de comunicació i xarxes’ del Pla Nacional del Ministeri de Ciència i Innovació i Sic-Spain 4.0. La investigació es basa en 1.303 enquestes realitzades a menors adolescents (amb una edat mitjana de 15 anys) i joves universitaris (edat mitjana de 20 anys) entre el 2025 i el 2026.
Els més vulnerables
L’estudi confirma que l’adolescència és el període de més vulnerabilitat. El 71% dels universitaris que coneixen un cas situen l’inici de la conducta entre els 14 i els 17 anys. No obstant, gairebé un de cada cinc va afirmar que van començar abans dels 14, una dada que reforça «la preocupació pel descens progressiu de l’edat d’inici», apunten els investigadors.
El 50% dels joves universitariss enquestats respon que el seu vincle afectiu amb la persona que s’autolesiona o autolesionava és d’amistat, mentre que el 38% assegura que és un conegut, però no amic pròxim, el 9% diu que és un familiar i el 4%, que és un desconegut, indica el treball.
El gènere
Una altra dada interessant: el 85% dels joves asseguren que la persona que coneixen amb conductes autolesives és una dona, mentre que l’11% van assenyalar que és un home, el 2% va contestar que una persona transgènere i un altre 2% va contestar que es tracta d’una persona amb gènere no binari o altres tipus de gènere.
Els autors recorden que les autolesions no suïcides no impliquen necessàriament una intenció d’acabar amb la vida, sinó que solen estar relacionades amb la dificultat per regular emocions com l’ansietat, la tristesa, la ràbia o l’angoixa. El dolor físic pot actuar com «un mecanisme momentani d’alleujament davant el malestar psicològic, tot i que aquest efecte és breu i pot derivar en una repetició de la conducta si no s’intervé a temps», abunden.
Recerca en xarxes
La dimensió digital constitueix un dels eixos centrals de l’informe. Un de cada cinc adolescents reconeix haver rebut al seu telèfon imatges relacionades amb autolesions, enviades en molts casos per amics, però també per coneguts i fins i tot de desconeguts; entre els universitaris, el 17% afirma haver estat exposat a aquest tipus de contingut, indica el treball.
El 90% dels adolescents considera que hauria d’existir un control més estricte sobre els continguts relacionats amb autolesions en plataformes digitals
A més, el 20% dels menors admet haver buscat «activament» informació o publicacions sobre autolesions a les xarxes socials, una proporció que duplica la registrada entre els universitaris. Entre les plataformes, TikTok se situa com la principal via per als adolescents, mentre que entre els joves adults el consum es reparteix entre X, TikTok i Instagram.
«Aquest consum no implica necessàriament promoció de la conducta, però sí que evidencia que les xarxes socials s’han convertit en espais on el fenomen circula, es comenta i, en ocasions, es pot normalitzar», assenyalen els autors. Malgrat això, la majoria dels joves es mostra favorable a una regulaciómés gran: el 90% dels adolescents i el 95% dels universitaris consideren que hauria d’existir un control més estricte sobre els continguts relacionats amb autolesions en plataformes digitals.
Codi de barres i papallones
Un dels aspectes més cridaners de l’estudi, es remarca, és la identificació de codis i metàfores que permeten parlar d’autolesions sense esmentar-les explícitament. Expressions com «codi de barres», utilitzada per descriure els talls paral·lels a la pell, són reconegudes per aproximadament un de cada quatre joves enquestats.
El símbol de les «papallones», associat en alguns contextos a estratègies simbòliques per evitar recaigudes, és més conegut entre adolescents que entre universitaris. «Aquest llenguatge propi facilita la circulació de missatges dins de comunitats digitals i, alhora, dificulta que adults, docents o famílies detectin determinades converses», conclou el treball.
