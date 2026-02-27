Confirmat per Salut
Catalunya detecta un cas humà de grip porcina i avisa l’OMS
Aquest és el quart cas notificat a Espanya des del 2009, quan hi va haver una pandèmia mundial, i la Conselleria de Salut assenyala que el risc per a la població és «molt baix»
Beatriz Pérez
El Departament de Salut de la Generalitat ha informat aquest divendres de la detecció d’un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Salut ha comunicat el cas a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons ha avançat ‘El País’ i confirmat EL PERIÓDICO. L’avís a l’OMS es deu al fet que hi ha un reglament internacional que obliga les autoritats sanitàries a declarar qualsevol cas d’aquesta grip en humans.
Com ha explicat Salut en un comunicat, el departament ha obert una «investigació completa» sobre el cas, notificat l’11 de febrer. El pacient és una persona amb malalties cròniques que havia acudit a l’hospital el 30 de gener per visitar-se per altres patologies i que no tenia símptomes gripals. «L’avaluació del risc per a la població es considera molt baixa», assegura la conselleria.
«Ni la persona atesa ni els seus contactes directes van tenir exposició prèvia a porcs o a granges d’animals, ni tampoc a altres possibles transmissors d’origen animal. Totes les persones estudiades van ser asimptomàtiques i les anàlisis han donat negatiu. Així mateix, s’han descartat possibles errors o contaminacions a la presa de mostres del cas», diu Salut. El cas es va comunicar al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i a l’OMS el 13 de febrer.
Segons el Ministeri de Sanitat, la persona infectada és «gran». «No és la primera vegada que es registra un cas d’aquest tipus a Espanya; de fet, cada cert temps es notifiquen casos esporàdics, igual com ocorre en altres països del nostre entorn. Generalment, estan associats a un contacte estret amb porcins», assenyalen fonts del Ministeri, que insisteixen que els casos «esporàdics» no han de generar «alarma».
Quart cas a Espanya
Aquest és el quart cas d’aquesta malaltia notificat a Espanya des de l’any 2009, segons ha explicat el secretari de Salur Pública, Esteve Fernández, que ha assegurat que la persona afectada està «perfectament». L’últim cas d’Espanya es va detectar a Catalunya el 2024.
El secretari de Salut Pública català ha deixat clar que aquest cas no té res a veure amb la pesta porcina africana, ja que es tracta d’un altre virus. «La pesta porcina és per un altre virus que no afecta humans», assenyala a aquest diari l’epidemiòleg Joan Caylà.
En aquests moments, experts estatals, de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat i de l’OMS estan realitzant una avaluació conjunta de la situació.
Per al doctor Caylà, aquest cas no sembla «alarmant». «Sembla que no ha generat més casos, però sí que podria generar un brot i fins i tot una altra pandèmia. Però diria que seria alarmant només si apareixen més casos», precisa.
Què és la grip porcina
Els subtipus del virus de la grip A porcina (H1N1, H1N2 i H3N2) circulen en poblacions porcines de tot el món i, en ocasions, poden infectar els éssers humans, assenyala Salut. La majoria dels casos en humans es produeixen per l’exposició a porcs infectats o a ambients contaminats. El 2009 hi va haver una gran onada mundial (això és, una pandèmia) associada a un H1N1 d’aquest tipus.
Igual com altres grips, aquesta es contagia per gotetes i aerosols al tossir, esternudar o parlar. També per mans/superfícies si després et toques ulls, nas o boca. La carn de porc ben cuinada no és una via típica de contagi de la grip.
Els símptomes habituals són semblants a la grip estacional: febre, tos, mal de coll, dolor muscular, cansament, mal de cap, de vegades vòmits o diarrea. Es pot complicar amb pneumònia o empitjorar malalties prèvies.
