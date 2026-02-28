Hèrnia discal: Què és exactament i quan ens hem de preocupar?
El Dr. Carlos Alarcon, neurocirurgià especialitzat en patologies de columna vertebral de la Clínica Sant Josep, resol els dubtes sobre el diagnòstic d’una hèrnia
Clínica Sant Josep
Una de les consultes més comunes als Consultoris Privats de la Clínica Sant Josep tenen a veure amb episodis de dolor lumbar o cervical. En molts casos, el dolor d’esquena va associat a una preocupació més elevada quan s’associa a la paraula "hèrnia". Però, què és exactament? Quan ens hem de preocupar?
La columna vertebral és l'eix que suporta el pes del nostre cos i ens permet la mobilitat. Entre vèrtebra i vèrtebra trobem els discos intervertebrals. Segons explica el neurocirurgià especialitzat en patologia de columna de la Clínica Sant Josep, el Dr. Carlos Alarcon, “el disc és una part fonamental per a la distribució del pes de les càrregues, la flexibilitat i la mobilitat”.
L’hèrnia es produeix quan la cobertura exterior del disc (l'anell) es debilita. “Quan la part externa del disc es trenca, el contingut del nucli surt i, quan entra en contacte amb els nervis que estan dins de la mateixa columna, és quan es produeix el dolor”, detalla l'especialista.
Quan hem de consultar?
És important remarcar que no tot el dolor d'esquena és sinònim d'hèrnia. Cal parar atenció si el mal d’esquena persisteix més de dues setmanes o si el dolor s'irradia cap a les extremitats. El Dr. Alarcon alerta sobre símptomes més avançats: “Ens hem d’alertar si hi ha símptomes d'adormiment de l'extremitat o si hi hagués alguna dificultat de moviment; per exemple, si el peu no respon bé o sents que t'ensopegues perquè la cama no té una força simètrica”.
Tot i això, existeix una situació excepcional que requereix atenció immediata. “Si hi ha un dolor lumbar molt fort acompanyat de pèrdua de sensibilitat a la zona dels genitals o afectació dels esfínters, això és una raó per acudir al Servei d’Urgències”, adverteix el neurocirurgià, tot i que matisa que és una situació que es dona en molt poques ocasions.
La cirurgia com a última opció
Contràriament a la creença popular, tenir una hèrnia no vol dir haver de passar per un procediment quirúrgic. “La major part dels pacients que tenen una hèrnia no acaben en una cirurgia. Els símptomes poden resoldre’s amb mesures de tractament conservador”, afirma el Dr. Alarcon.
Aquest camí cap a la recuperació inclou el repòs, els analgèsics i, especialment, la fisioteràpia. Però també implica un compromís del pacient amb la seva salut: “La rehabilitació juga un paper molt important, així com alguns canvis en l'estil de vida: perdre pes, deixar de fumar o fer algun tipus d'exercici de baix impacte que ajudi a la tonificació del core abdominal”.
Davant els primers símptomes, el primer punt de contacte seria demanar proves d'imatge, com una ressonància. Si es confirma l’hèrnia, el Dr. Alarcon recomana buscar l'atenció d'algú especialitzat en la columna. “Una vegada saps que tens una hèrnia, el més recomanable seria acudir a un neurocirurgià o a un traumatòleg especialista en patologia de columna”, conclou.
La incorporació del Dr. Alarcon, ara fa un any a la Clínica Sant Josep, permet abordar aquesta problemàtica de manera més eficaç. La consulta té l'objectiu de "proporcionar un diagnòstic i seguiment exhaustiu i personalitzat per a cada pacient".
Podeu demanar hora de visita a través de la plataforma digital Espai Pacient o bé a través del telèfon 93 874 42 98.
