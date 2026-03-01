Porta d’infeccions
Les ferides afecten fins al 50% dels ingressats en hospitals espanyols: «És un problema preocupant»
L’envelliment de la població –la cicatrització és molt més lenta en una persona gran–, l’augment de condicions cròniques com la diabetis i la resistència als antibiòtics preocupen els metges
Marta Lafuente, pacient amb diabetis: «Van estar a un pas d’amputar-me els dits del peu»
Nieves Salinas
Entre el 27% i el 50% dels pacients ingressats en un hospital a Espanya presenten algun tipus de ferida. N’hi ha de tot tipus. Cròniques, quirúrgiques (després d’una intervenció) o traumàtiques. Totes, explica a EL PERIÓDICO el doctor Daniel Chaverri, cirurgià ortopeda i president de la Societat Espanyola de Ferides (SEHER), representen un problema complex, amb un impacte assistencial important a causa de la por a les infeccions. L’envelliment de la població i l’augment de condicions cròniques com la diabetis i les malalties cardiovasculars han convertit les ferides en una «preocupació creixent» per als sanitaris.
«Quan diuen la paraula ferida penses en el típic: que et talles o que caus. Però aquesta és la part banal. Si no, no existiria una societat mèdica d’això. Parlem de les ferides de difícil cicatrització o cròniques», comença explicant Chaverri, que encara té recent la seva participació el XIII Congrés Nacional de la SEHER que va reunir a Saragossa un miler de metges, infermeres, podòlegs, fisioterapeutes i farmacèutics.
«Cada vegada que manipulem una ferida estem augmentant el risc. S’ha de curar quan calgui. Una cura diària avui dia no té sentit»
Entre les malalties cròniques esmenta una especialment prevalent, la del peu diabètic. Una complicació greu caracteritzada per la infecció, ulceració o destrucció de teixits profunds al peu», assenyala el metge, que treballa a l’Hospital MAZ, de Saragossa. El doctor també, al·ludeix a les ferides traumàtiques provocades per una fractura oberta o per un politraumatisme.
¿Quin és el temps normal de cicatrització? «Una ferida superficial, en un pacient sense factors de risc o sense patologies cròniques associades, no hauria de tardar més de dues o tres setmanes a tancar-se. A partir d’allà, ja comença a ser preocupant», respon.
La microbiota
Precisament en el congrés de Saragossa, els experts van exposar com la microbiota és una aliada clau en la cicatrització de les ferides. La teoria apunta que perquè una ferida cicatritzi correctament ha d’existir una població bacteriana favorable. Un equilibri entre bones i dolentes, a favor de les bones. Si per diversos motius, les dolentes van superant a les bones (disbiosi), la ferida començarà a cicatritzar més lentament, sense presentar signes d’infecció –ja que no hi haurà encara prou bacteris dolents per ocasionar-la– però sí per portar la ferida a un estat inflamatori que alenteixi la seva cicatrització.
«Una ferida superficial, en un pacient sense factors de risc o sense patologies cròniques associades, no hauria de tardar més de dues o tres setmanes a tancar-se»
La millora de les tècniques de seqüenciació genòmica ha permès avenços significatius en la caracterització del microbioma en diferents situacions i localitzacions del nostre organisme, cosa que obre un nou escenari, també per al tractament de les ferides, apunten els especialistes.
Les ferides quirúrgiques
Chaverri ressenya una cosa que, com a cirurgià, el preocupa: les ferides quirúrgiques, és a dir les que es produeixen després d’una intervenció. «La meitat dels pacients ingressats estan esperant una cirurgia. Als hospitals som generadors de ferides, perquè operem molt. Fins que no cicatritza, no puc dir que la meva cirurgia ha finalitzat».
«Un dels aspectes que tractem és com prevenir les complicacions de la ferida quirúrgica, que es pot infectar. Això allarga les estades hospitalàries, fins i tot les duplica. I pot portar problemes posteriors. La tendència actual és curar la ferida amb apòsits i amb eines que ens permetin espaiar les cures», indica.
Les temudes infeccions
«El risc més gran d’infecció d’una ferida quirúrgica és en els quatre primers dies després de la cirurgia. És crucial no manipular-la en aquells dies per no facilitar la infecció i s’està veient que curar-la amb molta freqüència no és sinònim que ho estem fent bé. Al contrari. Cada vegada que manipulem, estem augmentant el risc. S’ha de curar quan calgui. Una cura diària avui dia no té sentit. A qualsevol ferida es tendeix a buscar això», diu el cirurgià.
No existeix una xifra exacta de quantes ferides són darrere de les infeccions que es produeixen cada any a Espanya. «És molt difícil dimensionar el problema», assenyala el doctor. La dada millor quantificat és la de la infecció de la ferida quirúrgica. La taxa és d’una mitjana del 2% tenint en compte tots els processos quirúrgics (n’hi ha alguns de més risc i d’altres de menys risc, precisa)».
El metge crida l’atenció sobre un altre punt: el de les ferides és un problema creixent per l ’ envelliment de la població. «L’edat avançada significa una cosa que anomenem senescència cel·lular que és que les cèl·lules es tornen velles i tenen una pitjor capacitat de replicació i de transgèneresn. En una persona gran, la cicatrització és molt més lenta», adverteix.
Resistència als antibiòtics
En aquest punt, torna a parlar de les temudes infeccions i d’una cosa que els preocupa enormement: la resistència als antibiòtics. «S’ha fet un mal ús, de manera reiterada. Cada vegada que tenim infeccions. Ens estem veient més lligats de mans perquè tenim menys antibiòtics per tractar les infeccions realment que ens preocupen, les grans. A més, tenim pacients que són al·lèrgics a molts fàrmacs, o a moltes famílies d’antibiòtics».
I acaba amb un missatge: les ferides són un problema d’alt impacte. «És molt important aquesta correcta coordinació de diferents especialistes o disciplines. I és on està ara mateix la decisió del sistema. Perexemple, en peu diabètic, demanem la creació de més unitats. Hauria de ser una cosa que formés part de la cartera de serveis de tots els hospitals», es queixa.
