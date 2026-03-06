Rehabilitació
El Govern finança un dispositiu biònic de la ‘start-up’ catalana Robopedics que torna la capacitat de caminar després d’un ictus
La Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica invertirà més de 600.000 euros en el llançament d’‘Awake’, desenvolupat per a la rehabilitació de la cama afectada per una paràlisi
Un dispositiu biònic torna la capacitat de caminar a supervivents d’ictus: «No ser autònom és un pes massa gran per a tothom»
La història de Robopedics, l’‘start-up’ que va néixer després de viure de prop el brutal impacte d’un ictus: «La invisibilitat és terrible»
Nieves Salinas
La Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, ha anunciat una inversió de més de 600.000 euros en l’‘start-up’ Robopedics, amb domicili a Barcelona, per impulsar la industrialització i el llançament al mercat d’‘Awake’, un dispositiu biònic d’assistència a la mobilitat desenvolupat per a la rehabilitació de persones que han patit un ictus.
La SETT destaca que les solucions bètiques avançades de Robopedics, empresa fundada a Barcelona el 2021, permeten recuperar la capacitat de caminar a persones amb problemes importants de mobilitat derivades d’un ictus, concretament aquelles afectades per hemiplegia o hemiparèsia, i que depenen d’una cadira de rodes.
El pes total del dispositiu és inferior a sis quilos, el disseny és més compacte i fàcil de col·locar, i el seu preu final és un 80% més econòmic
Segons explica la SETT, a diferència d’altres sistemes similars, que requereixen suport robòtic per a les dues cames, ‘Awake’, actua únicament sobre la cama afectada. El pes total del dispositiu és inferior a sis quilos, menys de la meitat d’altres de similars, el disseny és més compacte i fàcil de col·locar, i el seu preu final és un 80% més econòmic. A més, incorpora algoritmes de detecció de fase de marxa, transferència de pes i prevenció contra caigudes, cosa que permet sincronitzar l’assistència amb el moviment natural de l’usuari i garantir més seguretat.
Coopera amb l’usuari
«En definitiva, la màquina coopera activament amb l’usuari, cosa que representa un avenç innovador i disruptiu en aquest tipus de solucions. Els algoritmes es fonamenten en un model d’intel·ligència artificial que ha sigut entrenat amb dades de sis subjectes sans, amb exemples d’actituds assegudes i caigudes», detalla l’organisme.
El projecte, que s’emmarca en l’estratègia de col·laboració publicoprivada de la SETT, representa per a Robopedics una ampliació de capital total d’1,7 milions d’euros. A més, la SETT remarca que l’operació contribueix a l’enfortiment del teixit productiu i científic, a través de col·laboracions estables amb centres tecnològics, universitats i hospitals de referència (Institut de Biomecànica de València, Hospital Clínic, Institut Guttmann, Hospital del Mar, a Barcelona, entre d’altres) i a la generació d’ocupació qualificada, prop de 200 llocs de treball entre el 2025 i el 2032.
Experiència personal
Es tracta d’un dispositiu que neix després d’una dura experiència personal. Quan el pare d’Iván Martínez, CEO i cofundador de Robopedics, va patir un ictus sever, la seva vida, com la d’altres tantes famílies, va saltar pels aires. Allò el va marcar tant que, amb el seu pare ja mort, un any després, el 2021, aquest enginyer va apostar per posar la seva mirada sobre la discapacitat i, en concret, sobre les seqüeles que arrosseguen els que han patit un ictus.
La solució ortopèdica permet que la cama sana del pacient es mogui de forma natural mentre el dispositiu assisteix la cama afectada, facilitant una marxa més fisiològica i segura. «Busquem trencar la barrera entre la tecnologia i l’empatia. No es tracta només de tornar a caminar, sinó de tornar autonomia i esperança als que la van perdre», assegurava Iván Martínez en la presentació del dispositiu.
Sis de cada deu familiars de persones que han patit un ictus es veuen obligats a deixar la feina o reduir la seva jornada per poder exercir de cuidadors
Amb dades de la Fundació VISIBLE, sis de cada deu familiars de persones que han patit un ictus es veuen obligats a deixar la seva feina o reduir la jornada per poder exercir de cuidadors, sense rebre la formació ni el recolzament adequats. A més, el 57% dels pacients considera que la seva rehabilitació va ser insuficient o interrompuda abans d’hora, i més del 70% afirma haver experimentat canvis emocionals profunds, marcats per l’ansietat, la tristesa i la por de recaure. El 85% dels enquestats reconeix haver perdut independència i necessitar ajuda per a tasques bàsiques, mentre que molts cuidadors (majoritàriament dones) asseguren viure esgotament físic i emocional.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima