Com protegir-se emocionalment de la desinformació
Yolanda Martínez, psicòloga clínica de la Fundació Althaia, alerta que l'exposició contínua a notícies negatives pot afectar la salut mental, afavorint l'angoixa i dificultats de concentració
Regió7
La tecnologia actual permet un flux d'informació constant a través de molts canals que permeten un consum continu. Tot i la rellevància d'estar informat, Yolanda Martínez, psicòloga clínica del Servei de Salut Mental de la Fundació Althaia alerta que "quan l’exposició a notícies negatives és contínua, pot tenir un impacte en la nostra salut mental". L'experta assenyala el fet que diversos estudis apunten que aquesta sobreexposició pot afavorir l’aparició d’angoixa, incertesa, dificultats de concentració, alteracions del son i sentiments de desesperança, entre d’altres.
Les notícies alarmants capten més atenció
El cervell humà està biològicament preparat per parar atenció a la informació rellevant o potencialment amenaçadora. Aquest mecanisme és essencial per a la supervivència, però també fa que estiguem especialment atents a notícies negatives o alarmants, que activen els sistemes d’alerta i afavoreixen l’alliberament de cortisol, l’hormona de l’estrès, segons detalla Martínez.
La psicòloga d'Althaia explica que un altre dels aspectes que cal tenir en compte és "el paper de la incertesa". Davant d’una notícia inquietant és habitual intentar reduir el neguit buscant més informació. Paradoxalment, aquesta cerca "no sol alleujar l’ansietat, sinó que pot perpetuar-la", ja que ens exposa a nous continguts igualment incerts o alarmants.
Així doncs, d’entrada se sol donar més atenció a informacions negatives o amenaçadores i, posteriorment, "podem quedar atrapats en un cercle de preocupació i sobreexposició que manté o intensifica l’impacte emocional".
Triem la informació que rebem?
Hi ha diversos elements que contribueixen a intensificar l’impacte emocional de les notícies. Les xarxes socials tendeixen a prioritzar continguts emocionals i sensacionalistes, ja que aquests solen captar més l’atenció de l’audiència. A més, els algoritmes acostumen a oferir informació similar a la que s'ha consumit prèviament, fet que reforça determinats missatges.
D’altra banda, l’accés immediat i pràcticament il·limitat a la informació facilita un consum perllongat, sovint passiu i repetitiu. A més a més, la repetició constant de titulars i imatges manté el cervell en estat d’alerta, fet que incrementa la reactivitat emocional i la percepció de perill.
Com gestionem la informació
L’American Psychological Association (APA) descriu la sobrecàrrega mediàtica com l’experiència de sentir-se saturat per la gran quantitat d’informació i notícies que rebem de manera contínua. Aquesta saturació no es limita a estar “massa informats”, sinó que, tal com explica la psicòloga, "pot convertir-se en una font d’estrès emocional, ansietat i fatiga psicològica".
Davant aquesta realitat, Martínez explica que la solució no és deixar d’estar informat sobre l’actualitat, sinó "informar-se de manera més conscient i estructurada". Algunes estratègies útils que destaca són:
- Limitar el temps de consum de notícies, establint moments concrets del dia per fer-ho.
- Seleccionar fonts fiables, com mitjans de comunicació establerts en el panorama mediàtic, evitant consultar múltiples canals de manera repetitiva.
- Fomentar el descans digital, incorporant moments en el dia a dia sense pantalles ni notícies.
- Mantenir i potenciar les activitats saludables, com l’exercici físic, les activitats de lleure o el contacte social.
- Treballar la tolerància a la incertesa, acceptant que no sempre disposarem de totes les respostes.
Informació extreta del blog d'Althaia.
