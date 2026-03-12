La salut dels joves
Els alumnes catalans de 14 a 18 anys fumen i beuen menys, però participen més en jocs d’apostes
Salut Pública presenta els resultats a Catalunya de l’última enquesta Estudes, que apunten a un «possible canvi de patró» en les addiccions
El ‘chemsex’ s’erigeix en un «problema de salut pública» a Barcelona: fins a tres mesos d’espera a les unitats especialitzades
Jonathan, de 42 anys i al carrer pel ‘chemsex’: «Jo tenia una vida normal i la ‘tina’ m’ho ha tret tot»
Beatriz Pérez
Tabac,alcohol i els jocs d’apostes ‘online’ són les principals conductes addictives entre els alumnes catalans de 14 i 18 anys, segons xifres fetes públiques aquest dijous amb la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de la Secretaria de Salut Pública. «L’alcohol continua sent la substància més consumida: més de la meitat d’estudiants en van consumir de manera habitual l’últim mes. En general hi ha una tendència en la disminució d’alguns consums, principalment cànnabis», ha assenyalat Luisa Conejos, subdirectora general d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques.
No obstant, «baixa el consum problemàtic d’alcohol», així com el consum de tabac, malgrat que les prevalences de consum tant d’alcohol com de tabac són «molt importants». «I veiem un augment de les conductes de risc en el context digital», ha precisat Conejos. Preocupa el joc presencial en menors d’edat, que en principi no poden legalment accedir-hi: un 17% dels estudiants manifesta haver-hi participat durant l’últim any. Si l’addicció als jocs d’apostes ‘online’ és més comú en nois, el consum d’hipnosedants ho és en noies. A més, també es redueix el consum de la pornografia.
Salut Pública ha fet públics els resultats corresponents a Catalunya de l’última Enquesta sobre l’Ús de Drogues en l’Ensenyament Secundari (Estudes), realitzat el 2025 en una mostra de més de 2.500 d’entre 14 i 18 anys. Les dades d’aquesta enquesta van en la línia amb les tendències observades en anys anteriors i semblen apuntar cap a un «possible canvi de patró» en els consums i usos de les generacions més joves. Tot i així, Conejos ha dit que no està encara clar que les addiccions comportamentals (com les dels jocs d’apostes) estiguin substituint les de substàncies. «Ho hem d’anar veient. Són tendències i cal estudiar-ho», ha explicat.
Baixa el tabac
Les dades mostren una reducció important del consum de tabac. Un 21% dels estudiants havia fumat l’últim any i un 3,5% ho feia diàriament (el 2006 aquests valors se situaven en el 39,8% i el 15,8%, respectivament). Malgrat aquesta tendència descendent, el consum de tabac durant l’adolescència continua representant un important problema de salut pública. En paral·lel, l’ús de cigarrets electrònics es manté en nivells elevats i similars als del 2023: el 2025, un 24,5% dels estudiants els havia utilitzat almenys una vegada durant l’últim mes.
Quant a l’alcohol, continua sent la substància psicoactiva més consumida entre els joves. Tot i així, les prevalences mostra una tendència estable de descens al llarg del temps, tant en la prevalença general com en els patrons de consum de més risc. El 2025, el 51% dels estudiants l’havia consumit durant l’últim mes, cosa que evidencia l’elevada accessibilitat d’aquesta substància entre els menors de 18 anys.
D’altra banda, els percentatges d’estudiants que s’havien emborratxat o que havien realitzat consums intensius d’alcohol durant l’últim mes són molt alts, tot i que han arribat als valors més baixos des de l’any 2000. En concret, el 2006 el 25% dels estudiants s’havia emborratxat l’últim mes i el 47,1% havia realitzat consum intensiu, mentre que el 2025 aquestes prevalences se situen en el 17,4% i el 21,5%, respectivament.
Cànnabis i hipnosedants
A més, el consum de cànnabis ha anat disminuint de manera rellevant en els últims anys. El 16,2% de l’alumnat l’havia consumit l’últim any, cosa que suposa una reducció de 22,8 punts percentuals respecte al 2006 (39%). També baixen la prevalença de consum durant l’últim mes i el consum diari.
Respecte als hipnosedants, s’observa una lleugera disminució del consum després d’haver assolit els valors màxims el 2023. Tot i així, el 2025 un 6,4% de les noies i un 3,2% dels nois els consumien diàriament. Quan s’analitza el consum d’hipnosedants sense recepta mèdica, les prevalences són del 2,9% en les noies i de l’1% en els nois.
Xarxes socials
L’alumnat de Catalunya passa de mitjana connectat a internet per oci 4,8 hores diàries entre setmana i 6,7 hores el cap de setmana, sense diferències en funció del gènere. Per primera vegada, l’enquesta analitza de manera específica l’ús de les xarxes socials. Les noies declaren dedicar-hi més temps que els nois, especialment els caps de setmana, quan un 40,4% assegura passar-hi més de sis hores al dia, davant el 29,7% dels nois. Malgrat això, el possible ús problemàtic de les xarxes socials se situa en el 15,7% del conjunt de l’alumnat, sense diferències significatives per gènere.
L’ús de videojocs continua sent una pràctica àmpliament estesa entre l’alumnat, amb una prevalença del 84,9%. L’ús és gairebé universal entre els nois (97%), mentre que entre les noies se situa en el 72,8%, tot i que en aquest grup s’observa un lleuger augment respecte a l’edició anterior.
La participació en jocs d’apostes entre l’alumnat de secundària continua augmentant i manté una marcada bretxa de gènere. Un 17% dels estudiants va participar en jocs d’apostes presencials durant l’últim any, amb una prevalença molt més elevada entre els nois (24,5%) que entre les noies (10,2%). En el cas del joc ‘online’, un 12% de l’alumnat va participar almenys una vegada, percentatge que s’eleva fins al 19,4% entre els nois i es redueix al 4,4% entre les noies.
Apostes esportives
Entre els jocs més freqüents entre els estudiants destaquen les apostes esportives, els jocs de cartes amb diners i la ruleta i, en tots els casos, l’ús va ser molt més habitual en nois que en noies. El possible joc problemàtic arriba al 5,3% de l’alumnat, la xifra més alta registrada fins ara. Aquesta situació afecta especialment els nois (9,4%), mentre que entre les noies se situa en l’1,2%.
La visualització de pornografia entre l’alumnat baixa respecte a l’enquesta anterior. Si el 2023 un 43,9% dels estudiants d’entre 14 i 18 anys l’havia consumit en els últims 30 dies, el 2025 aquesta xifra se situa en el 35,8%. Malgrat el descens global, persisteixen grans diferències de gènere: un 56,4% dels nois i un 15,1% de les noies afirmen haver-la vist durant l’últim mes.
