Un estudi demostra l'eficàcia d'un nou medicament per combatre la fibrosi pulmonar idiopàtica
Es tracta d’un fàrmac de la biotecnològica GAT Therapeutics que redueix la inflamació i les alteracions vasculars
ACN
Un estudi liderat per l'empresa biotecnològica GAT Therapeutics, amb seu al Parc Científic de la Universitat de Barcelona, ha demostrat l'eficàcia del fàrmac GTX-11 per tractar la fibrosi pulmonar idiopàtica. Els resultats preclínics, publicats a 'Frontiers in Pharmacology', han indicat que aquest medicament oral millora la funció pulmonar i redueix la inflamació, el dany als pulmons i les alteracions vasculars. A més, en models animals s'ha observat un augment de la supervivència. Aquesta malaltia pulmonar crònica causa cicatrius als pulmons i redueix progressivament la capacitat respiratòria. L'esperança de vida és d'entre dos i cinc anys i les opcions terapèutiques són limitades; sovint el trasplantament de pulmó és l'única alternativa.
El nou medicament GTX-11 sorgeix com una nova via de recerca. L’estudi s’ha dut a terme en col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), la Fundació de Recerca de l’Hospital General Universitari de València (FIHGUV) i la Universitat de València.
En els estudis preclínics, el GTX-11 ha demostrat millorar la supervivència en un model experimental de fibrosi pulmonar induïda per bleomicina. El tractament ha reduït de manera significativa la inflamació pulmonar, ha limitat les alteracions vasculars associades a la malaltia i ha disminuït l’activació de les cèl·lules responsables de la formació de teixit cicatricial, que provoca la fibrosi.
L’estudi també ha inclòs assajos en cèl·lules humanes procedents tant de pulmons sans com de pacients amb malaltia pulmonar intersticial fibròtica, fet que reforça la rellevància clínica dels resultats.
Maria Molina, directora científica de l’IDIBELL, cap del grup de recerca en Pneumologia del centre i metgessa de la Unitat de Malalties Pulmonars Intersticials de l’Hospital de Bellvitge, ha destacat que “un dels aspectes més rellevants de l’estudi és haver validat l’efecte antifibròtic en fibroblasts primaris derivats de pacients amb malaltia intersticial”. Segons ha explicat, en aquestes cèl·lules el GTX-11 ha reduït la resposta profibròtica i també la producció de mediadors inflamatoris.
Per la seva banda, Javier Milara, investigador de la Fundació de Recerca de l’Hospital General Universitari de València (FIHGUV) i de la Universitat de València, ha assenyalat que aquestes evidències suggereixen un impacte sobre tres mecanismes clau de la malaltia: la fibrosi, la inflamació i les alteracions vasculars.
Aplicació en humans
En paral·lel al desenvolupament preclínic, GAT Therapeutics ha completat recentment amb èxit un assaig clínic de fase I. L’estudi, fet amb voluntaris sans, ha confirmat que el medicament té un perfil de seguretat i tolerabilitat favorable. També ha permès caracteritzar la seva farmacocinètica i establir les bases per avançar cap a estudis de seguretat i eficàcia en pacients.
Després de completar aquesta primera fase, la biotecnològica prepara l’inici d’un assaig clínic de fase II per avaluar la seguretat, la tolerància i l’eficàcia del GTX-11 en pacients amb fibrosi pulmonar idiopàtica. Per fer-ho, la companyia està estructurant una nova ronda d’inversió destinada a finançar el desenvolupament clínic i accelerar el posicionament del programa a escala internacional.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu