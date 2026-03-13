Aconseguir un somni de qualitat en una societat enganxada a les pantalles és Missió impossible?
Segons la Societat Espanyola de Neurologia més de quatre milions de persones pateixen algun trastorn de somni crònic i greu
Berta Pinillos (EFE)
Tenir un somni de qualitat, sense desvetllaments, quan les pantalles del mòbil o la tauleta han ocupat gran part de les últimes hores del dia, no és una tasca senzilla. Vivim en una societat hiperconectada i hiperproductiva en la qual descansar bé cada vegada és més complicat, amb les conseqüències que això entranya per a la salut física i mental.
Amb motiu del Dia Mundial del Son, diversos experts en neurofisiologia i en Atenció Primària analitzen, en declaracions a EFE Salut, el panorama del somni a Espanya, on el 43% de la població té símptomes d'insomni i el país lidera el consum de benzodiazepines en el món.
Algunes dades més, segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) més de quatre milions de persones pateixen algun trastorn de somni crònic i greu i més del 60% dels joves reconeix que es treu temps de descans en favor de pantalles, activitats d'oci o altres interessos.
Agendes interminables i pantalles, enemigues del somni
La coordinadora del grup sanitari de l'Aliança pel Somni, la neurofisióloga Odile Romero, considera que la ciutadania cada vegada està més conscienciada sobre la importància de tenir un bon descans perquè es tradueix «en una bona qualitat de vida»; no obstant això, «li costa seguir unes certes normes» per a afavorir-lo.
«Per què? Perquè hi ha uns hàbits laborals i, sobretot, socials molt estesos, tenim unes agendes interminables. Volem arribar a tot, perquè estem connectats a Internet i a xarxes fins a altes hores de la nit a vegades, pendents fins a últim moment», afirma Romero, qui també coordina la unitat multidisciplinària del somni de l'Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona.
En el mateix sentit es pronuncia Lorenzo Armenteros, membre del Grup de Treball de Salut Mental de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG) i de l'Aliança pel Somni, qui assenyala que el problema del son és un motiu de consulta «molt freqüent» pel malestar que genera no descansar.
No obstant això, també apunta que hi ha «un percentatge molt alt» de persones que considera que el somni és un acte passiu i «una perduda de temps».
«No són conscients del que significa el son des del punt de vista de salut», afirma Armenteros.
Què fa el cervell mentre dormim?
La neurofisióloga i coordinadora de la unitat del somni dels Hospitals Vithas Aravaca i La Miraculosa, Elena Ameyugo, explica que durant el somni l'activitat cerebral es reorganitza. S'activen sistemes molt eficients que serviran per a l'optimització de l'energia cerebral, la restauració de connexions sinápticas, fins i tot el cervell fa «una neteja literal», de productes tòxics que s'acumulen pel fet d'estar desperts.
Però no sols serveix per a la regulació cerebral: «També ens ajudarà al processament emocional, a la consolidació de la memòria i a la regulació biològica en general de la funció immunològica i hormonal. Al final, el somni és un estat que permet al cos preparar-se per a afrontar l'endemà», assenyala Ameyugo.
El problem insisteix Odile Romero, és que ara amb les pantalles mòbils i les táblets, la llum impacta molt de prop, el que fa és que el cos retardi la secreció de melatonina i desplaça la fase de somni. Això sense comptar «amb tota la resta d'hàbits socials».
«Si ja nosaltres pel nostre estat d'estrès, la nostra corba de cortisol igual està més alta o igual es retarda, solament ens falta que la nostra secreció de melatonina es retardi. Tot això fa que ens costi més agafar el son, ja no solament per les preocupacions que puguis tenir», apunta Romero, qui assenyala que «no sabem desconnectar».
Els trastorns més freqüents del somni segons l'experta del Vall d’Hebron són «sens dubte» la síndrome d'apnea del son -el roncador que fa apnees- i l'insomni.
Insomni: Contraposició de forces
I en una societat «hiperconectada» i hiperproductiva, segons Ameyugo, l'insomni és producte, entre altres coses que el cervell no té temps de tranquil·litat, està en estat de «hiperalerta».
Estar despert o adormit és com una «contraposició de forces»: hi ha sistemes d'alerta cerebrals que permeten estar desperts, i que «lluiten» amb uns altres que promouen el somni. En un cervell sa, hi ha un equilibro dinàmic estable entre els dos estats, segons Ameyugo, però amb l'insomni dominen els sistemes que promouen l'estar despert.
Les conseqüències per a la salut són nombroses, els experts coincideixen que una mala higiene del somni no sols provoca cansament l'endemà o estar més irritable o despistat, sinó que també provoca un augment del risc de sofrir trastorns metabòlics com a obesitat i diabetis, hipertensió arterial i alteracions del colesterol, entre altres.
Quan acudir a la consulta
Per això cal parar esment al somni com un pilar de la salut, i acudir a la consulta d'atenció primària, davant una sèrie de símptomes. Armenteros assenyala que cal acudir al metge quan la mala qualitat del descans afecti la vida diària."Tots som conscients quan la falta de somni ens afecta, perquè no rendim bé, estem malhumorats, ens ha canviat el caràcter. Quan passem molt temps en el llit, però no dormim bé", apunta l'expert de la SEMG.
Per això, recomana que davant qualsevol situació de trastorn del son que duri més de tres mesos cal anar a consulta.
El consum d'hipnosedants
Preguntat amb relació al fet que Espanya lideri el consum d'hipnosedants, Armenteros assenyala que l'Atenció Primària porta «molts anys suportant l'estigma» de ser la culpable quan, insisteix és una pràctica en totes les especialitats mèdiques.
"No hi ha un sol pacient que ingressi a l'hospital al qual no li donin un lorazepan per a dormir, el necessiti o no el necessiti», posa com a exemple, i insisteix que en aquesta xifra rècord «hi ha moltes especialitats mèdiques implicades".
També esmenta que "sovint" hi ha "una pressió molt alta" per part del pacient per a "una prescripció ràpida que solucioni el problema de manera immediata". A vegades, contínua Armenteros, el problema de la pressió assistencial i la falta de temps pot fer que es receptin, però d'aquí, assevera, "a estigmatitzar a l'Atenció Primària és un error de determinades especialitats que no volen sentir-se culpables.
De fet, apunta que en aquest graó assistencial es fa un seguiment més pròxim perquè el temps de consum d'aquests fàrmacs no s'estengui.
El botó de ‘off’ no és la pastilla
Ameyugo també es pronuncia i sosté que hi ha moltes maneres diferents de conciliar un somni de qualitat encara que "la gent tendeix molt i de manera errònia sobretot a Espanya a emprar la pastilla". "I és terrorífic. La gent pensa que el somni és un botó de ‘on’ i ‘off’, i aquest ‘off’ per a dormir és una pastilla".
Per part seva, Romero assenyala que també està la impossibilitat de derivar als pacients a una unitat del somni, perquè "no estan per a tots" per això aposta per dotar dels recursos necessaris a la Primària perquè es pugui fer un abordatge "molt més ampli del trastorn de somni" i poder deshabituar de benzodiazepines "perquè són un problema de salut".
Armenteros sosté que el tractament més efectiu per al somni és la teràpia cognitiu conductual, la qual cosa exigeix consultes periòdiques i una actitud positiva tant del metge com del pacient, perquè canviï molts aspectes de la seva vida, ja que l'insomni és multifactorial. De fet, insisteix, que no sempre es medica al pacient. "El que ocorre és que, a vegades, els tractaments mes efectius són una mescla. Les benzodiazepines són fàrmacs molt bons i útils, el problema és quan es prenen durant períodes llargs. A partir d'aquí comença el risc d'addicció", incideix el metge.
"Però utilitzat en teràpies durant períodes curts i concrets,sota un estricte control medico i no sobrepsaando el limiti, poden ser necessaris", afegeix.
Consells per a dormir millor
Els tres experts coincideixen que per a tenir una bona higiene de somni, com menys s'usin les pantalles en les hores prèvies a dormir, millor.
De fet, Romero advoca per usar el telèfon mòbil a partir d'una determinada hora precisament com això, un telèfon fix d'abans, que a la nit només sonava si hi havia una urgència, sense xarxes socials, ni sèries -"perquè la gent s'enganxa a l'una després de l'altra"- ni xats ni correus.
I la tele? Perquè depèn.
"Jo sempre dic als pacients que una tele en un racó del menjador, si no hi ha llum a la sala i estàs tombat en el sofà, en l'altra cantonada no afecta tant", considera la coordinadora del grup sanitari de l'Aliança pel Somni.
El contingut també importa, no és el mateix veure una cosa tranquil·la que una sèrie d'acció, que pugui mantenir a l'espectador més en alerta.
Al marge de les pantalles, les rutines són importants per a agafar el son, amb el que és aconsellable anar-se a dormir, si és possible, al voltant de la mateixa hora tots els dies.
La llum de l'estada del dormitori també cal tenir-la en compte, més ben tènue. I a una bona temperatura.
Una dutxa calenta abans d'anar-se al llit pot ser una bona aliada, segons Ameyugo.
