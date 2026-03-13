El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
Encara que un consum moderat de cafè pot aportar beneficis a la majoria de les persones, hi ha alguns col·lectius que haurien de vigilar especialment la seva ingesta
Bruna Segura
El cafè continua sent una de les begudes més consumides a Catalunya, i la recerca sosté que, en general, un consum moderat pot formar part d'una dieta saludable. L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) considera que, en adults sans, una ingesta de cafeïna de fins a 400 mil·ligrams al dia no sol plantejar problemes de seguretat. En dones embarassades, el límit recomanat baixa a 200 mil·ligrams diaris.
A més, diferents recerques apunten que el consum moderat de cafè s'associa amb un menor risc de mortalitat i amb possibles beneficis cardiovasculars i metabòlics. Mayo Clinic també assenyala que, en moltes persones, prendre cafè amb moderació pot ser compatible amb una bona salut.
Ara bé, això no significa que el cafè sigui igual de convenient per a tothom. Hi ha perfils en els quals la cafeïna pot provocar més molèsties o fer necessari un control més estricte del consum.
Qui haurien de vigilar més el consum del cafè
Les persones especialment sensibles a la cafeïna poden notar efectes adversos fins i tot amb quantitats baixes: nerviosisme, tremolors, palpitacions o dificultat per a dormir. La mateixa EFSA adverteix que dosis úniques d'uns 100 mil·ligrams ja poden alterar el somni en alguns adults, sobretot si es prenen a última hora del dia.
Les dones embarassades són un altre dels grups que han de tenir més cura. Els organismes sanitaris mantenen la recomanació de no superar els 200 mil·ligrams de cafeïna al dia, ja que un consum superior s'ha relacionat amb un major risc de complicacions com el baix pes en néixer, i alguns serveis de salut també l'associen a un augment del risc d'avortament.
També convé vigilar el consum en persones amb ansietat, insomni o palpitacions. El sistema de salut britànic recorda que la cafeïna pot empitjorar l'ansietat, alterar el descans i afavorir les palpitacions en persones predisposades. Igualment, el cafè pot agreujar símptomes de reflux o ardor d'estómac en alguns casos.
Un altre punt clau són alguns medicaments. La cafeïna pot interactuar amb determinats tractaments i intensificar els seus efectes o les molèsties. Per exemple, el NHS assenyala que la ciprofloxacina pot fer que el cos elimini la cafeïna més lentament, la qual cosa pot augmentar el nerviosisme, l'insomni o la sensació de cor accelerat. MedlinePlus també recomana consultar amb professionals sanitaris si es prenen fàrmacs o suplements que puguin interactuar amb la cafeïna.
Quant al consum, les últimes dades sectorials de l'Associació Espanyola del Cafè indiquen que a Espanya ja se superen els 67 milions de tasses diàries, per sobre de les xifres que es difonien fa un parell d'anys.
En resum, el cafè no és cap enemic per a la majoria de la població i, pres amb moderació, pot encaixar sense problemes en el dia a dia. Però si estàs embarassada, tens problemes de somni, ansietat, reflux, palpitacions o preses uns certs medicaments, convé revisar quanta cafeïna consumeixes i, si és necessari, comentar-ho amb el teu metge o farmacèutic de referència.
