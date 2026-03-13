L'hospital Sant Pau de Barcelona intentarà reduir molèsties i sorolls nocturns per afavorir el son reparador dels pacients
El centre posa en marxa el programa SomNit per conscienciar malalts, acompanyants i treballadors
ACN
L'hospital de Sant Pau de Barcelona ha posat en marxa el programa SomNit, una iniciativa que pretén canviar certs hàbits modificables i introduir-ne de nous que ajudin a descansar als pacients. L'acció s'ha tirat endavant davant les dificultats, per diferents motius, perquè el descans sigui realment reparador per a les persones ingressades, els sanitaris del torn de nit i els referents de les unitats que treballen en horari nocturn, juntament amb l'àrea d’usuaris i comunitat de l’hospital. L’evidència científica actual afirma que els trastorns del descans experimentats durant l’hospitalització, com la disminució total del son i la seva mala qualitat i l’augment de despertars nocturns poden persistir fins a 12 mesos després de l’alta.
Hi ha diferents motius que influeixen en la mala qualitat del son durant l’ingrés, alguns inevitables, com el dolor, els efectes dels medicaments, l’estrès psicològic i l’ansietat per problemes de salut, el fet d’estar en un entorn hospitalari desconegut, la interrupció de la rutina o l’angoixa davant la incertesa. Però n’hi ha molts d’altres que poden modificar-se i, precisament, aquests són els que els responsables de SomNit han recollit en un decàleg que aspira a esdevenir una guia que ajudi a canviar hàbits millorables que poden tenir un impacte positiu en la qualitat del son dels pacients.
Ventall de materials informatius i formatius
La iniciativa SomNit inclou diversos materials informatius, com fullets i pòsters per a professionals de Sant Pau, i vinils a les habitacions per a pacients i acompanyants, a més d'un decàleg amb consells per millorar el descans de les persones ingressades.
Els deu consells són: l'atenuació dels llums en horari nocturn i evitar enceses innecessàries en les habitacions; vigilar el to de veu, minimitzar les converses i les cures, evitar donar cops amb portes i carros de medicació i ajustar el volum dels dispositius electrònics; acudir a l’habitació quan sona el timbre al control d’infermeria i minimitzar l’ús dels altaveus de l’habitació; organitzar les cures sempre que sigui possible amb el menor nombre d’actuacions; ajustar i administrar la medicació analgèsica per evitar molèsties que interfereixin en el descans; afavorir i crear un ambient confortable dins de l’habitació, i proporcionar tècniques de relaxació (música, lectura, respiració, infusions relaxants); tenir en compte preferències i necessitats del pacient per agafar el son; explicar a pacients i acompanyants la importància del descans i com poden col·laborar: limitant visites nocturnes o evitant dispositius electrònics amb pantalles brillants abans d’anar a dormir; intentar fer els trasllats de pacients intrahospitalaris en un horari que no afecti el seu descans sempre que sigui possible; i explicar als pacients la importància de les rutines relacionades amb el bon descans.
“La iniciativa sorgeix arran d’observar els pacients hospitalitzats, que presentaven problemes a l’hora d’agafar el son, descansar... Vam veure que la majoria eren factors relacionats amb l’entorn hospitalari com ara els sorolls, les interrupcions nocturnes i les pràctiques dels professionals”, explica Esther Guerra, supervisora del torn de nit 1. “S’ha vist clarament que millorar el descans afavoreix el pronòstic, redueix l’estada hospitalària i amb SomNit volem posar en valor aquesta necessitat. Esperem principalment la humanització i la sensibilització de tots els professionals del torn de nit i que a poc a poc anem agafant consciència de la importància del bon descans nocturn”, afegeix Ernest Rius, supervisor de torn de nit 2.
El campus d’aprenentatge juntament amb professionals assistencials de l’hospital també ha posat en marxa una nova formació en línia adreçada als professionals del torn de nit. Es tracta d’una micropíndola formativa, amb una durada de 2 hores i accessible des de dispositius mòbils, orientat a infermeria, TCAI i adjunts de l’hospital. L’objectiu és afavorir l'optimització i qualitat del descans nocturn dels pacients hospitalitzats mitjançant el control ambiental, la promoció de la comoditat física, l'adequada planificació i gestió de les cures, el suport emocional i psicològic, i el foment dels hàbits saludables del son.
Sensibilització en clau d’humor amb els Pallapupas
Una de les primeres accions que s’han dut a terme en el marc de SomNit ha estat de la mà dels Pallapupas o pallassos d’hospital per sensibilitzar l’equip de professionals que treballen al torn de nit per destacar la importància de vetllar per unes praxis que millorin la son de les persones ingressades a Sant Pau. En clau d’humor, com totes les accions dels Pallapupas, persegueix també sensibilitzar els familiars i els mateixos pacients de com poden contribuir a un ambient relaxat durant la nit.
“Hem transformat aquest repte de promoure el son a Sant Pau des del vessant artístic, aportant una dosi d’humor. Hem transformat aquest missatge des d’un lloc simpàtic, amable..., però que al mateix temps també té impacte. Hem convertit aquests dos pallassos en dos “dormidors professionals” que venen a l’hospital a auditar quins són els millors llocs per dormir i veure si cal tancar llums, abaixar el volum a través de la calma..., amb una visió divertida”, explica Jordi Solé, director artístic de Pallapupas.
