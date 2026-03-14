Fartaneres: Quan menjar deixar de ser plaent i es converteix en un refugi

En una societat obsessionada amb el cos perfecte, poques vegades se li dedica atenció al benestar emocional; perquè a vegades el problema no és el que hi ha en el plat, sinó el que s'amaga darrere

Una imatge d'arxiu de la unitat de TCA de Sant Joan de Déu. / SANT JOAN DE DÉU

Elena Gómez Higuero

El que per a molts "és "falta de voluntat", té nom i explicació clínica i amaga una gran càrrega emocional darrere.

El trastorn alimentari per fartanera es troba recollit en el DSM-5 com una malaltia de salut mental que consisteix en episodis d'amagat de grans ingestes de menjar, fins i tot no tenint gana, en un període de temps molt curt, en els quals una persona sent que ha perdut completament el control de la situació i una intensa sensació de malestar.

Les persones que ho sofreixen veuen el menjar com una escapatòria davant períodes d'ansietat o estrès i no solen estar conforme amb la imatge que tenen del seu cos, independentment del número que marqui la bàscula.

Tots alguna vegada ens hem excedit en alguna celebració i hem menjat de més; però la diferència aquí, és la freqüència de quan ocorre, arribant a repetir-se diverses vegades per setmanes en un període prolongat de temps.

A diferència d'altres trastorns alimentaris, com poden ser la bulímia, després d'aquests episodis no hi ha una resposta compensatòria, sigui exercici excessiu o provocar-se el vòmit, sinó una cosa més perillosa que els porta a un cercle viciós de restricció d'aliments que desemboca en una pèrdua de control i, per tant, una nova fartanera.

Cada vegada és més comú entre dones i adolescents, perquè són els que senten més de prop la pressió estètica que la societat imposa, atenuada per la cultura de l'extrema primesa que circula per xarxes socials, i sol manifestar-se sobretot en l'última etapa de l'adolescència o poc després de cobrir els 20.

Conseqüències

  • Canvi físic: L'augment de pes sol derivar en altres problemes de salut, com poden ser malalties cardíaques, malaltia per reflux gàstric o malnutrició, entre altres.
  • Aïllament social.
  • Ser incapaç de gaudir de qualsevol activitat diària o agafar el son.
  • El trastorn alimentari per fartanera sol anar acompanyat d'episodis d'ansietat, depressió, trastorns pel consum de substàncies addictives, o pensament i comportament suïcida.

Tractament

Són cada vegada més els tractaments que sorgeixen per a tractar a les persones que pateixen aquest trastorn:

  • Teràpia cognitiu-conductual: És útil per a controlar les fartaneres a llarg termini, però té poc efecte en el pes corporal.
  • Psicoteràpia interpersonal: Similar a la teràpia cognitiu-conductual, i igual d'efectiva.
  • Grups d'autoajuda.
  • L'ús d'uns certs antidepressius i fàrmacs estimulants.

Si et trobes en aquesta situació has de saber que hi ha sortida, dona't suport en un professional de la salut mental i en un nutricionista perquè t'ajudi a forjar una relació sana i equilibrada amb el menjar.

I si, per contra, no ets tu el que ho pateix, però sí algú pròxim, no ha de culpar-se per no haver-se donat compte d'això abans, perquè qui ho sofreix ha après molt bé a ocultar-ho a conseqüència de la vergonya que li suposa. De tenir sospita que algú ho pot estar sofrint, aborda el tema de manera cautelosa i demostra-li el seu suport.

