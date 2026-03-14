Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
L’experta comparteix diverses claus per afrontar la transició cap a la primavera
Ricardo Castelló
Comença el compte enrere perquè arribi una de les èpoques més esperades de l’any: la primavera. El 2026 començarà el matí del 20 de març, i marcarà l’inici de la primavera a l’hemisferi nord i de la tardor al sud. És un canvi que altera completament la rutina de les persones. Per això, és fonamental tenir en compte diversos aspectes, segons Gemma Bes, nutricionista especialitzada de NDL Proh-Health.
El canvi d’estació suposa un repte per al sistema immunitari i per al benestar de cada persona, ja que els canvis bruscos de temperatura o una major exposició a la llum solar fan que el metabolisme i el nostre ritme circadià s’hagin d’adaptar.
L’impacte del canvi d’estació en l’organisme
La llum solar és fonamental perquè aporta grans beneficis, com la vitamina D, entre d’altres, però una exposició intensa i prolongada genera estrès oxidatiu. Per aquest motiu, el benestar ja no s’entén només com fer algun tipus d’esport, sinó com un equilibri entre activitat, descans i cura de les defenses.
La nutricionista explica que «el sistema immunitari no funciona de manera aïllada. Quan es combinen canvis de temperatura, exposició ambiental i càrrega física, el cos ha de repartir recursos entre la recuperació muscular, l’energia i el rendiment».
Vol deixar clar que «si no hi ha prou suport, les defenses poden quedar en segon pla». Així mateix, l’experta indica que, després d’entrenaments intensos o períodes de més exigència, es pot produir una finestra de major vulnerabilitat: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació».
«Això eleva la demanda de micronutrients clau com el zinc o els antioxidants. Si a això s’hi suma un descans irregular o l’adaptació pròpia del canvi d’estació, el sistema immunitari se’n pot ressentir», assenyala.
Pel que fa a la pràctica, Bes és clara: cal prioritzar un descans de qualitat, assegurar una ingesta suficient de proteïnes i energia, incorporar aliments rics en antioxidants i cuidar l’aportació de micronutrients essencials.
Finalment, la nutricionista recorda que «la suplementació no substitueix els hàbits saludables, però pot formar part d’una estratègia de cura més àmplia. Quan es combina amb una bona alimentació, un descans reparador i una planificació adequada de l’entrenament, ajuda a mantenir les defenses i conservar l’energia de manera constant».
