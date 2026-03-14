Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "L’autoexigència excessiva pot convertir qualsevol treball en una muntanya difícil d’escalar"

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "La procrastinació"

Procrastinar vol dir ajornar de manera recurrent tasques que sabem que són importants. Expressions com ara «ja ho faré demà», «encara tinc temps», «no en tinc ganes», «sota pressió treballo millor», «necessito estar motivat», «és massa difícil» o «no sé si seré capaç» reflecteixen patrons de pensament i formes d’afrontament que expressen aquest hàbit.

Tot i que sovint s’associa erròniament a la mandra, la procrastinació, realment, és el resultat de dinàmiques internes complexes.

Quan la procrastinació es cronifica té conseqüències importants. S’associa amb un augment del malestar emocional, l’ansietat, la baixa autoestima i dificultats en l’àmbit laboral, acadèmic o personal. A més, presenta una elevada correlació amb diversos trastorns psicològics, com el depressiu, l’obsessivocompulsiu (TOC) i el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), especialment en la seva presentació predominantment inatenta. En aquests casos no sempre serà fàcil discernir si la procrastinació és una causa, un desencadenant o bé una conseqüència.

Per entendre millor aquest hàbit cal analitzar algunes de les seves causes principals: una de les més habituals és la tendència a prioritzar la recompensa immediata -el confort present- més que el benefici futur; també ho pot explicar la baixa tolerància a l’avorriment, especialment quan la tasca resulta poc estimulant; la baixa autoestima pot ser-ne també una causa, perquè sentir-se incapaç, percebre aquella feina com massa complexa o témer no aconseguir realitzar-la pot portar a evitar-la. Aquest bloqueig s’intensifica quan la persona se sent pressionada per expectatives externes o pel temor a ser jutjada; el perfeccionisme és un altre possible origen. El temor de no fer-ho impecablement força la persona a posposar aquella ocupació; l’autoexigència excessiva pot convertir qualsevol treball en una muntanya difícil d’escalar, ja que sembla que només es pot començar si es donen les condicions ideals de concentració, motivació o inspiració -un moment que no s’esdevé mai-.

Abreujant, sigui quina sigui la causa de la procrastinació, l’element basal és la dificultat que moltes persones tenen per iniciar i mantenir l’atenció en un deure o una tasca pendent.

Quan concorren trastorn psicològic i procrastinació, aquest hàbit es veu reforçat per característiques pròpies del trastorn: en el TOC, pel perfeccionisme, la rumiació i l’ansietat; en el TDAH, per la dificultat de concentració; i en el trastorn depressiu, per l’apatia, l’abúlia i la baixa autoestima.

Notícies relacionades

Actualment, la procrastinació crònica afecta aproximadament un 25% de la població adulta mundial. Afrontar-la és possible, però requereix ser-ne conscient, estratègies adequades i, en alguns casos, suport professional.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
El vaper o el tabac, què és pitjor? Els experts reclamen a Brussel·les una rectificació urgent sobre la nicotina i els cigarrets sense fum

L'Arxiu Municipal de Súria rep la donació del fons de la família Benabarre Fàbregas

Energia per al país, beneficis socials per a la comarca, una palanca de progrés

Rosa Farrés, directora de l'equip d'atenció primària d'Artés: «El pacient vol immediatesa, i en això, la tecnologia ens ajuda molt»

L'Adreçador del 14 de març del 2026, per Galdric Sala

La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II

El moviment feminista de Manresa va néixer en una llibreria

Els camins de la transhumància: un llibre recupera la memòria dels antics passos ramaders a Catalunya

