El vaper o el tabac, què és pitjor? Els experts reclamen a Brussel·les una rectificació urgent sobre la nicotina i els cigarrets sense fum
Un grup de 23 científics envia una carta a la Comissió Europea perquè es corregeixin les declaracions sobre el consum de productes sense fum
Oriol García Dot
El comissari europeu de Salut i Benestar Animal, Olivér Várhelyi, ha fet unes declaracions sobre el vapeo i la nicotina que han encès les alarmes de la comunitat científica.
En concret, Várhelyi ha dit al mitjà 'Euractiv' que està convençut que els nous productes com els cigarrets electrònics, el vapeo, el tabac escalfat i les bossetes de nicotina són tan nocius com els cigarrets tradicionals.
Les declaracions de Várhelyi, aquest passat mes de gener, han generat molta polèmica en el món de la ciència. Concretament, un grup d'experts, dirigit per Clive Bats, ha descrit el seu discurs com a enganyós.
Carta demanant una rectificació
Aquests 23 experts europeus independents han enviat una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, reclamant la correcció de les declaracions emeses per Várhelyi.
En l'escrit, afirmen:"Ens preocupen profundament les recents afirmacions del Comissari Várhelyi que el consum de productes sense fum presenta riscos comparables als de fumar cigars. No existeix base científica per a aquesta afirmació, però sí una sòlida base científica per a avaluar que els productes sense fum de tabac i nicotina representen només una petita fracció del risc dels cigarrets".
També, els investigadors asseguren que, "atès que el tabaquisme causa la mort d'al voltant de 700.000 ciutadans de la Unió Europea cada any, aquesta tergiversació dels riscos té múltiples conseqüències negatives per a la salut pública i la formulació de polítiques de la Unió Europea. Distorsionaria negativament el desenvolupament d'un mercat interior amb alts nivells de protecció de la salut i dels consumidors, i impossibilitaria l'aplicació pràctica dels principis de proporcionalitat, no discriminació i precaució".
Finalment, els experts fan una petició a les autoritats europees:"Esperem que el Consell i el Parlament rebutgin l'estratègia del Comissari i que, dins de la Comissió, el control reglamentari i altres processos de garantia de qualitat corregeixin aquesta desinformació perjudicial abans que pugui causar més mal".
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa